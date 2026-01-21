Trump avertizează la Davos: ''Europa nu merge pe calea potrivită''

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, a criticat Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională, potrivit News.ro

„Îmi place Europa şi vreau să o văd prosperând, dar nu merge în direcţia bună”, a declarat el.

El a spus că este „grozav să mă aflu din nou în minunatul Davos, în Elveţia, şi să mă adresez atât de multor lideri de afaceri respectaţi, atât de multor prieteni, cât şi câtorva inamici'', conform News.ro