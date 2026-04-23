Trump califică drept „trucat” referendumul câştigat de democraţi în Virginia

T.B.
Internaţional / 23 aprilie, 06:57

Donald Trump a calificat marţi drept „trucat” referendumul câştigat cu o zi înainte de democraţi în Virginia, care le permite să redesenareze harta electorală a acestui stat pentru a obţine, eventual, patru locuri suplimentare în Congresul american, potrivit AFP.

„Democraţii au obţinut încă o victorie necinstită”, a declarat pe platforma sa Truth Social preşedintele republican, obişnuit cu acuzaţiile de fraudă electorală, în special cele - nefondate - referitoare la înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale din 2020 în faţa lui Joe Biden, conform AFP.

„Noaptea trecută a avut loc o alegere frauduloasă în marele stat Virginia”, a scris Donald Trump cu majuscule, transmite AFP.

„Toată ziua, republicanii au condus, entuziasmul era incredibil, până la final, când, bineînţeles, a avut loc o numărare masivă a «buletinelor de vot prin corespondenţă»! „Unde am mai auzit asta?”, s-a întrebat sarcastic preşedintele republican, făcând referire la scrutinul din 2020, relatează AFP.

„Să vedem dacă instanţele vor remedia această parodie de «justiţie»”, a concluzionat Donald Trump, notează AFP.

Republicanii au introdus multiple recursuri juridice pentru a împiedica această redistribuire, dintre care unele nu au fost încă soluţionate, dar ar putea fi judecate în ultimă instanţă de Curtea Supremă din Virginia, indică AFP.

Aceasta a autorizat organizarea referendumului, precizează AFP.

Donald Trump critică în mod regulat posibilitatea de a vota prin corespondenţă în numeroase state americane şi invocă această modalitate de vot ca fiind unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale - pe care încă nu o recunoaşte - din 2020, menţionează AFP.

La sfârşitul lunii martie, el a semnat un decret menit să impună restricţii mai severe asupra votului prin corespondenţă, o măsură contestată în instanţă de către democraţi, arată AFP.

Referendumul de marţi din Virginia, un stat important de pe coasta de est, a fost considerat o ripostă la iniţiativa de redesenare a circumscripţiilor electorale lansată de Donald Trump şi republicani în state precum Texas (sud), subliniază AFP.

Din cei 11 deputaţi pe care Virginia îi are în Congresul american, şase sunt în prezent democraţi, informează AFP.

Odată cu noua delimitare a circumscripţiilor electorale, speranţa stângii este ca acest număr să crească la 10 în cadrul alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie, evidenţiază AFP.

Redesenarea circumscripţiilor electorale în mod partizan şi cu contururi geografice absurde este o veche reţetă electorală în Statele Unite, cunoscută sub numele de „gerrymandering”, explică AFP.

În 2025, Donald Trump a cerut liderilor din Texas o redistribuire a circumscripţiilor electorale care să le permită republicanilor să câştige cinci locuri în Congres, aminteşte AFP.

Ohio şi Carolina de Nord au urmat exemplul texan şi şi-au redesenat harta electorală pentru a oferi câteva locuri suplimentare partidului preşedintelui, adaugă AFP.

În faţa acestei ofensive, Partidul Democrat a decis să riposteze şi să procedeze la propria sa redistribuire a circumscripţiilor electorale în anumite state, în principal în California (vest), şi, prin urmare, de acum înainte şi în Virginia, conchide AFP.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 08:18)

    Așteptăm discursul lui DJ Vasile despre starea... democrației americane. : cimpanzeu fără acompaniament nu există.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

