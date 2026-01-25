Trump, despre terenurile pe care vor fi amplasate bazele din Groenlanda: „Vom avea tot ce ne dorim”

SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post.

Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă SUA vor prelua controlul asupra terenului pe care vor fi construite viitoare baze militare în acest teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, conform sursei citate.

„Vom avea tot ce ne dorim. Purtăm discuţii interesante”, a declarat Trump în timpul interviului, fără a oferi mai multe detalii despre acordul preliminar anunţat miercuri, după întâlnirea dintre preşedintele american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Trump, care a declarat că doreşte să anexeze Groenlanda din motive de securitate naţională, a afirmat că nu va mai impune tarife pentru a pedepsi cele opt ţări care au trimis trupe pe insulă, aşa cum ameninţase, şi care au criticat planul său de a anexa teritoriul autonom, a informat New York Post.