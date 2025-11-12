Trump i-a cerut preşedintelui Israelului să îl graţieze pe Netanyahu

Preşedintele SUA i-a cerut preşedintelui Israelului, printr-o scrisoare, graţierea Prim Ministrului Benjamin Netanyahu, conform CNN.

„Prin prezenta scrisoare, vă cer graţierea lui Benjamin Netanyahu, care acum conduce Israelul spre o vreme a păcii. În timp ce respect independenţa Sistemului Juridic Israelian, consider că acuzaţiile împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine pentru multă vreme, sunt politice şi nejustificate.”, a scris Trump în scrisoarea amintită.

Această intervenţie, deşi neobişnuită pentru un preşedinte, ar reprezenta unul dintre eforturile finale ale lui Trump pentru a-şi susţine una dintre cele mai prolifice voci internaţionale.

Prim Ministrul Israelului este acuzat de fraudă, luare de mită şi trădare în trei cazuri diferite. Aceste cazuri au început în timpul primului mandat al lui Trump, iar Netanyahu a pledat nevinovat şi şi-a menţinut nevinovăţia.

Echipa preşedintelui israelian a precizat faptul că îl „respectă foarte mult” pe Trump şi că îi apreciază „susţinerea continuă a Israelului, contribuţiile aduse la înapoierea ostaticilor, transformarea Orientului Mijlociu şi Gaza şi menţinerea siguranţei securităţii Israeululi”.

Cu toate acestea, echipa a precizat şi că „oricine cere graţiere trebuie să trimită o cerere care se află în acord cu procedurile de rigoare.”