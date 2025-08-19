Trump promite să desfiinţeze votul prin corespondenţă înaintea alegerilor intermediare din 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis luni că va emite un ordin executiv pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026, o măsură care ar favoriza în mod disproporţionat Partidul Republican şi ar declanşa contestări în justiţie din partea unor state, potrivit news.ro.

Alegătorii democraţi utilizează de obicei buletinele de vot prin corespondenţă mai mult decât republicanii, care votează mai des în persoană.

Promisiunea lui Trump este cea mai recentă încercare a sa de a remodela câmpul de luptă al alegerilor de la jumătatea mandatului în avantajul partidului său. El a îndemnat, de asemenea, republicanii din state precum Texas şi Indiana să redeseneze circumscripţiile electorale pentru a creşte şansele de alegere a unui candidat republican.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi primul referendum naţional cu privire la politica internă şi externă a lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie. Democraţii vor încerca să rupă controlul republicanilor atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi asupra Senatului, pentru a bloca agenda internă a lui Trump.

„Voi conduce o mişcare pentru a elimina VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ şi, dacă tot suntem aici, şi MAŞINILE DE VOT sunt extrem de inexacte, foarte scumpe şi extrem de controversate”, a scris Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Trump, care a promovat teza falsă că el, şi nu democratul Joe Biden, a câştigat alegerile din 2020, pune de mult timp la îndoială securitatea voturilor prin corespondenţă, deşi dovezile de fraudă electorală sunt extrem de rare.

Donald Trump a fost întrebat despre votul prin corespondenţă şi în timp ce vorbea la Casa Albă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Voturile prin corespondenţă sunt corupte. Nu poţi avea niciodată o democraţie adevărată cu voturile prin corespondenţă. Şi noi, ca Partid Republican, vom face tot posibilul pentru a elimina voturile prin corespondenţă. Vom începe cu un decret prezidenţial care este redactat în acest moment de cei mai buni avocaţi din ţară pentru a pune capăt voturilor prin corespondenţă”, a declarat el.

Trump însuşi şi-a încurajat susţinătorii să voteze prin corespondenţă în 2024, menţionează CNN.

Johanna Warshaw, purtătoare de cuvânt a Asociaţiei Guvernatorilor Democraţi, a calificat ameninţările lui Trump drept o încercare flagrantă de a reduce la tăcere alegătorii.

„Guvernatorii democraţi sunt ultima linie de apărare împotriva atacurilor lui Trump asupra libertăţilor noastre fundamentale şi vor apăra statul de drept şi dreptul la vot în orice circumstanţă”, a declarat Warshaw.

Trump cere de ani de zile eliminarea maşinilor de vot electronic, promovând în schimb utilizarea buletinelor de vot pe hârtie şi numărarea manuală, un proces pe care oficialii electorali îl consideră consumator de timp, costisitor şi mult mai puţin precis decât numărarea automată.

Unele state conduse de republicani, precum Florida, au adoptat votul prin corespondenţă ca o modalitate sigură şi convenabilă de a creşte participarea la vot. Trump însuşi a votat prin corespondenţă la unele alegeri anterioare şi şi-a îndemnat susţinătorii să facă acelaşi lucru la alegerile prezidenţiale din 2024.

Buletinele de vot prin corespondenţă au atins niveluri record în SUA în 2020, pe măsură ce statele au extins opţiunile pentru alegători în contextul pandemiei de COVID-19, dar numărul acestora a scăzut în 2024, potrivit Comisiei de Asistenţă Electorală a SUA.

Peste două treimi dintre alegătorii care au participat la alegerile generale din 2024 au votat personal, în timp ce aproximativ trei din zece voturi au fost exprimate prin poştă, potrivit Comisiei.

Comentariile lui Trump vin după întâlnirea sa de vineri cu omologul său rus, după care Trump a declarat că Vladimir Putin a fost de acord cu el în privinţa eliminării votului prin corespondenţă.

Fiecare dintre cele 50 de state americane organizează alegeri separat, dar Trump le-a avertizat să se conformeze. „Nu uitaţi, statele sunt doar un „agent” al guvernului federal în numărarea şi centralizarea voturilor. Ele trebuie să facă ceea ce le spune guvernul federal, reprezentat de preşedintele Statelor Unite, PENTRU BINELE ŢĂRII NOASTRE”, a scris Trump.

Fiecare stat american are o formă de vot prin corespondenţă sau prin poştă, potrivit Conferinţei Naţionale a Legislaturilor Statale.

Există 28 de state care permit votul prin corespondenţă fără a fi necesară o motivare, opt state şi Washington, D.C. organizează alegerile exclusiv prin corespondenţă, iar restul statelor impun alegătorilor să prezinte un motiv pentru a putea vota prin corespondenţă, a precizat NSCL.

Practica votului prin corespondenţă a devenit o sursă de litigii în ultimele cicluri electorale prezidenţiale, ambele partide dând în judecată oficialii electorali pentru procedurile de numărare a voturilor prin corespondenţă.