Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump promite să desfiinţeze votul prin corespondenţă înaintea alegerilor intermediare din 2026

S.B.
Internaţional / 19 august, 10:40

Trump promite să desfiinţeze votul prin corespondenţă înaintea alegerilor intermediare din 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis luni că va emite un ordin executiv pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026, o măsură care ar favoriza în mod disproporţionat Partidul Republican şi ar declanşa contestări în justiţie din partea unor state, potrivit news.ro.

Alegătorii democraţi utilizează de obicei buletinele de vot prin corespondenţă mai mult decât republicanii, care votează mai des în persoană.

Promisiunea lui Trump este cea mai recentă încercare a sa de a remodela câmpul de luptă al alegerilor de la jumătatea mandatului în avantajul partidului său. El a îndemnat, de asemenea, republicanii din state precum Texas şi Indiana să redeseneze circumscripţiile electorale pentru a creşte şansele de alegere a unui candidat republican.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi primul referendum naţional cu privire la politica internă şi externă a lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie. Democraţii vor încerca să rupă controlul republicanilor atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi asupra Senatului, pentru a bloca agenda internă a lui Trump.

„Voi conduce o mişcare pentru a elimina VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ şi, dacă tot suntem aici, şi MAŞINILE DE VOT sunt extrem de inexacte, foarte scumpe şi extrem de controversate”, a scris Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Trump, care a promovat teza falsă că el, şi nu democratul Joe Biden, a câştigat alegerile din 2020, pune de mult timp la îndoială securitatea voturilor prin corespondenţă, deşi dovezile de fraudă electorală sunt extrem de rare.

Donald Trump a fost întrebat despre votul prin corespondenţă şi în timp ce vorbea la Casa Albă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Voturile prin corespondenţă sunt corupte. Nu poţi avea niciodată o democraţie adevărată cu voturile prin corespondenţă. Şi noi, ca Partid Republican, vom face tot posibilul pentru a elimina voturile prin corespondenţă. Vom începe cu un decret prezidenţial care este redactat în acest moment de cei mai buni avocaţi din ţară pentru a pune capăt voturilor prin corespondenţă”, a declarat el.

Trump însuşi şi-a încurajat susţinătorii să voteze prin corespondenţă în 2024, menţionează CNN.

Johanna Warshaw, purtătoare de cuvânt a Asociaţiei Guvernatorilor Democraţi, a calificat ameninţările lui Trump drept o încercare flagrantă de a reduce la tăcere alegătorii.

„Guvernatorii democraţi sunt ultima linie de apărare împotriva atacurilor lui Trump asupra libertăţilor noastre fundamentale şi vor apăra statul de drept şi dreptul la vot în orice circumstanţă”, a declarat Warshaw.

Trump cere de ani de zile eliminarea maşinilor de vot electronic, promovând în schimb utilizarea buletinelor de vot pe hârtie şi numărarea manuală, un proces pe care oficialii electorali îl consideră consumator de timp, costisitor şi mult mai puţin precis decât numărarea automată.

Unele state conduse de republicani, precum Florida, au adoptat votul prin corespondenţă ca o modalitate sigură şi convenabilă de a creşte participarea la vot. Trump însuşi a votat prin corespondenţă la unele alegeri anterioare şi şi-a îndemnat susţinătorii să facă acelaşi lucru la alegerile prezidenţiale din 2024.

Buletinele de vot prin corespondenţă au atins niveluri record în SUA în 2020, pe măsură ce statele au extins opţiunile pentru alegători în contextul pandemiei de COVID-19, dar numărul acestora a scăzut în 2024, potrivit Comisiei de Asistenţă Electorală a SUA.

Peste două treimi dintre alegătorii care au participat la alegerile generale din 2024 au votat personal, în timp ce aproximativ trei din zece voturi au fost exprimate prin poştă, potrivit Comisiei.

Comentariile lui Trump vin după întâlnirea sa de vineri cu omologul său rus, după care Trump a declarat că Vladimir Putin a fost de acord cu el în privinţa eliminării votului prin corespondenţă.

Fiecare dintre cele 50 de state americane organizează alegeri separat, dar Trump le-a avertizat să se conformeze. „Nu uitaţi, statele sunt doar un „agent” al guvernului federal în numărarea şi centralizarea voturilor. Ele trebuie să facă ceea ce le spune guvernul federal, reprezentat de preşedintele Statelor Unite, PENTRU BINELE ŢĂRII NOASTRE”, a scris Trump.

Fiecare stat american are o formă de vot prin corespondenţă sau prin poştă, potrivit Conferinţei Naţionale a Legislaturilor Statale.

Există 28 de state care permit votul prin corespondenţă fără a fi necesară o motivare, opt state şi Washington, D.C. organizează alegerile exclusiv prin corespondenţă, iar restul statelor impun alegătorilor să prezinte un motiv pentru a putea vota prin corespondenţă, a precizat NSCL.

Practica votului prin corespondenţă a devenit o sursă de litigii în ultimele cicluri electorale prezidenţiale, ambele partide dând în judecată oficialii electorali pentru procedurile de numărare a voturilor prin corespondenţă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb