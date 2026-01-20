Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump propune un Consiliu pentru Pace care concurează ONU şi se află sub controlul său total

T.B.
Internaţional / 20 ianuarie, 10:09

Trump propune un Consiliu pentru Pace care concurează ONU şi se află sub controlul său total

Preşedintele american Donald Trump a anunţat crearea unui Consiliu pentru Pace, o organizaţie internaţională menită să gestioneze conflictele globale, cu un mandat extins şi cu o taxă de intrare de un miliard de dolari pentru un loc permanent, conform AFP.

Casa Albă a precizat că scopul acestui organism este de a sprijini planul de încheiere a războiului din Gaza şi că Donald Trump va fi preşedintele său, controlând agenda şi având drept de veto asupra deciziilor luate de statele membre, a informat AFP.

Consiliul va avea un Consiliu Executiv format din persoane de încredere, printre care Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff şi Tony Blair, potrivit AFP.

Invitaţiile de participare au fost trimise mai multor lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen şi Benjamin Netanyahu, precum şi preşedinţilor unor state din America Latină şi Asia, a transmis AFP.

Franţa a refuzat momentan invitaţia, Germania a anunţat că va analiza coordonarea cu partenerii săi, iar Moscova a declarat că va clarifica propunerea înainte de a răspunde, conform AFP.

Documentul de opt pagini critică ONU, menţionând „abordările şi instituţiile care au eşuat prea des” şi subliniază „nevoia unei organizaţii internaţionale pentru pace mai agile şi mai eficiente”, potrivit AFP.

Mandatul preşedintelui include puterea de a invita sau revoca membri şi dreptul de a numi un succesor, putere care poate fi contracarată doar de o majoritate de două treimi a statelor membre, a declarat AFP.

Donald Trump a ameninţat că, în cazul refuzului de participare, vor fi aplicate sancţiuni economice, cum ar fi tarife de 200% pentru vinurile şi şampania franceze, conform AFP.

Statelor care contribuie cu peste un miliard de dolari în primul an li se acordă mandate de membru fără limită de trei ani, a precizat AFP.

Mai multe state au confirmat primirea invitaţiei, însă decizia de aderare rămâne deschisă, iar Consiliul pentru Pace ar urma să intre în vigoare după semnarea de cel puţin trei state, a relatat AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb