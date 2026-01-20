Trump propune un Consiliu pentru Pace care concurează ONU şi se află sub controlul său total

Preşedintele american Donald Trump a anunţat crearea unui Consiliu pentru Pace, o organizaţie internaţională menită să gestioneze conflictele globale, cu un mandat extins şi cu o taxă de intrare de un miliard de dolari pentru un loc permanent, conform AFP.

Casa Albă a precizat că scopul acestui organism este de a sprijini planul de încheiere a războiului din Gaza şi că Donald Trump va fi preşedintele său, controlând agenda şi având drept de veto asupra deciziilor luate de statele membre, a informat AFP.

Consiliul va avea un Consiliu Executiv format din persoane de încredere, printre care Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff şi Tony Blair, potrivit AFP.

Invitaţiile de participare au fost trimise mai multor lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen şi Benjamin Netanyahu, precum şi preşedinţilor unor state din America Latină şi Asia, a transmis AFP.

Franţa a refuzat momentan invitaţia, Germania a anunţat că va analiza coordonarea cu partenerii săi, iar Moscova a declarat că va clarifica propunerea înainte de a răspunde, conform AFP.

Documentul de opt pagini critică ONU, menţionând „abordările şi instituţiile care au eşuat prea des” şi subliniază „nevoia unei organizaţii internaţionale pentru pace mai agile şi mai eficiente”, potrivit AFP.

Mandatul preşedintelui include puterea de a invita sau revoca membri şi dreptul de a numi un succesor, putere care poate fi contracarată doar de o majoritate de două treimi a statelor membre, a declarat AFP.

Donald Trump a ameninţat că, în cazul refuzului de participare, vor fi aplicate sancţiuni economice, cum ar fi tarife de 200% pentru vinurile şi şampania franceze, conform AFP.

Statelor care contribuie cu peste un miliard de dolari în primul an li se acordă mandate de membru fără limită de trei ani, a precizat AFP.

Mai multe state au confirmat primirea invitaţiei, însă decizia de aderare rămâne deschisă, iar Consiliul pentru Pace ar urma să intre în vigoare după semnarea de cel puţin trei state, a relatat AFP.