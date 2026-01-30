Trump spune că SUA vor retrage certificarea avioanelor Bombardier canadiene

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi a „tuturor aeronavelor fabricate în Canada”, ca măsură de retorsiune la certificatele „refuzate” de Ottawa pentru avioane americane, relatează AFP.

Donald Trump a asigurat într-o postare pe reţeaua sa Truth Social că Canada refuză „nejustificat, ilegal şi persistent” să acorde certificarea avioanelor americane Gulfstream 500, 600, 700 şi 800, potrivit AFP.

„Prin prezenta, retragem certificarea avioanelor lor Bombardier Global Express”, model de afaceri, „şi a tuturor aeronavelor fabricate în Canada, până când Gulfstream, o mare companie americană, obţine certificarea completă”, a scris el, conform AFP.

În aceeaşi postare, liderul de la Casa Albă a ameninţat că va impune tarife de „50% pentru toate aeronavele vândute în Statele Unite” dacă Ottawa îşi menţine interdicţia privind vânzarea de „produse Gulfstream”, mai arată AFP.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a minimalizat ameninţările recente făcute luni de Donald Trump cu privire la impunerea unor taxe vamale de 100%, afirmând că aceasta face parte în primul rând dintr-o strategie de negociere comercială, notează AFP.

De la revenirea la putere, Donald Trump şi-a făcut un obicei din a-l numi pe fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau „guvernator” pentru a-l umili şi a reaminti dorinţa de a face din Canada un stat american, relatează AFP.

Succesorul său, Mark Carney, care a preluat funcţia în martie, scăpase până în prezent de astfel de remarci, dar de la discursul notabil al premierului canadian la summitul de la Davos, tonul preşedintelui american s-a înăsprit continuu, potrivit AFP.