Trump va fi prezent la prima rundă a turneului de golf Ryder Cup

O.D.
Sport / 25 august, 06:39

Trump va fi prezent la prima rundă a turneului de golf Ryder Cup

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va fi prezent la prima rundă a turneului de golf Ryder Cup, care va avea loc luna viitoare la New York, el precizând şi că, în opinia sa, căpitanul echipei americane, Keegan Bradley, ar trebui să participe, relatează AP.

Trump a anunţat în social media că va fi prezent vineri, 26 septembrie, la startul meciurilor de trei zile dintre Statele Unite şi Europa.

El a precizat că a fost invitat de PGA Tour.

Deja cel mai agitat eveniment din lumea golfului, această ediţie a Ryder Cup este aşteptată cu mai multă nerăbdare decât de obicei datorită locului de desfăşurare - terenul Black din Bethpage State Park, pe Long Island, New York, un teren public cunoscut pentru fanii săi cei mai zgomotoşi.

Având în vedere pasiunea sa pentru golf, era de aşteptat ca Trump să fie prezent la un moment dat pe parcursul Ryder Cup. El s-a întâlnit cu comisarul PGA Tour, Jay Monahan, şi cu Tiger Woods la începutul acestui an pentru a încerca, fără succes, să rezolve diviziunea creată de LIV Golf, organizaţie finanţată de Arabia Saudită. PGA Tour a anunţat săptămâna aceasta că va reveni la Trump National Doral din Florida anul viitor, pentru prima dată în aproape un deceniu.

Un alt element care complică Ryder Cup este Bradley, care se gândeşte dacă să devină primul căpitan care joacă în meciuri de la Arnold Palmer în 1963.

Bradley, în vârstă de 39 de ani, este cel mai tânăr căpitan american de la Palmer, care avea 34 de ani. Dacă ar trebui să joace şi să îşi păstreze funcţia de căpitan a fost subiectul multor dezbateri, iar Bradley a alimentat intriga câştigând de două ori în ultimul an.

„Keegan Bradley ar trebui să facă parte din echipa americană a Ryder Cup - în calitate de căpitan!!! Este un tip INCREDIBIL. Va fi o ediţie extraordinară a Ryder Cup”, a scris Trump pe Truth Social.

