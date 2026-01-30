Turcia a înregistrat un an istoric în turism, cu 64 de milioane de turişti

Turcia a înregistrat în 2025 cel mai bun an turistic din istorie, cu 63,9 milioane de turişti şi venituri de 65,23 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Pentru 2026, ţintim 68 de miliarde de dolari”, a declarat oficialul, subliniind avansul accelerat al Turciei pe scena globală, conform sursei citate. Dacă în 2017 ţara se clasa pe locul 8 în lume la numărul de vizitatori, în 2024 urcase deja pe locul 4, potrivit sursei amintite. La capitolul venituri din turism, Turcia a urcat de pe locul 15 în 2017 pe locul 7 în 2024, a relatat comunicatul.

Ministrul a evidenţiat totodată diversificarea semnificativă a ofertei turistice: Turcia atrage tot mai mulţi vizitatori nu doar pentru litoral, ci şi pentru turism cultural şi religios, ecoturism, arheologie, sănătate şi wellness, gastronomie, croaziere, congrese sau sporturi de iarnă. Proiecte emblematice precum „Patrimoniu pentru viitor” şi „Muzeele de noapte” au transformat Turcia într-un model de succes la nivel internaţional. În plus, campaniile de promovare digitală, precum mini-seria „An Istanbul Story”, s-au bucurat de un succes remarcabil: un episod a atins 32 de milioane de vizualizări, iar chiar şi cele mai puţin populare au trecut de 10 milioane, a informat comunicatul de presă.

Şi pieţele din Europa de Est şi-au menţinut relevanţa în turismul turcesc. Numărul turiştilor români a crescut uşor în 2025, ajungând la 1.174.607, faţă de 1.173.358 în 2024, ceea ce reprezintă o creştere de +0,11%. În cazul Republicii Moldova, evoluţia a fost şi mai semnificativă: 340.685 de vizitatori în 2025, faţă de 329.796 în anul precedent - o creştere de +3,30%, a mai transmis comunicatul.