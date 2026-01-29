Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Turcia, pregătită să-şi consolideze frontiera cu Iranul în cazul unui atac american

T.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 11:57

Turcia este pregătită „să consolideze securitatea frontierei” sale cu Iranul în eventualitatea unui atac american, a declarat o oficialitate turcă de rang înalt pentru France Presse. Oficialul a precizat că, deşi cele două ţări împart o frontieră terestră de peste 550 de kilometri, „dar asta nu este suficient”. France Presse mai arată că frontiera este parţial securizată printr-un zid de separare de aproximativ 380 de kilometri, construit pentru a preveni intrarea de imigranţi ilegali din Iran şi Afganistan şi pentru a combate traficul cu stupefiante.

France Presse menţionează că zidul este dotat cu sârmă ghimpată şi dublat pe segmentele în care armata patrulează constant din foişoare. Agenţia notează că Turcia se teme de un aflux de refugiaţi în cazul unui atac american asupra Iranului şi pledează pentru „o soluţie negociată între Washington şi Teheran”.

Departamentul pentru Securitate Internă american a anunţat pentru France Presse că Washingtonul a expulzat către Iran trei foşti presupuşi membri ai Gărzii Revoluţionare iraniene, care locuiau „ilegal” în Statele Unite din 2024. France Presse precizează că cei trei, Ehsan Khaledi, Mohammad Mehrani şi Morteza Nasirikakolaki, au fost desemnaţi de preşedintele Donald Trump ca membri ai unei organizaţii teroriste străine în 2019.

Braţul ideologic al republicii islamice este acuzat de organizaţiile pentru drepturile omului de reprimarea sângeroasă a manifestaţiilor antiguvernamentale începute în Iran pe 28 decembrie, relatează France Presse. Agenţia adaugă că cei trei bărbaţi au „intrat ilegal” în SUA în perioada septembrie - noiembrie 2024, iar expulzarea lor survine pe fondul ameninţării lui Trump privind desfăşurarea unei puternice forţe aeronavale americane în Golful Persic.

