Turcia vrea un parteneriat cu Chevron pentru operaţiuni de explorare de petrol şi gaze

T.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 11:38

Turcia vrea un parteneriat cu Chevron pentru operaţiuni de explorare de petrol şi gaze

Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia discută cu gigantul american Chevron Corp pentru a efectua operaţiuni comune de explorare de petrol şi gaze, a declarat pentru Bloomberg un oficial turc apropiat dosarului.

Turkish Petroleum Corp (TPAO) ar urma să colaboreze cu Chevron la studii seismice şi foraje, a precizat oficialul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, conform Bloomberg.

Acest posibil acord reprezintă cea mai recentă mişcare a autorităţilor de la Ankara pentru a stimula producţia de energie şi survine pe fondul unei îmbunătăţiri generale a relaţiilor dintre SUA şi Turcia, informează Bloomberg. Discuţiile cu Chevron vin după ce luna aceasta Turcia şi Exxon Mobil Corp au semnat un acord privind operaţiuni comune de explorare în Marea Neagră şi Marea Mediterană, relatează Bloomberg.

Ministerul Energiei din Turcia nu a răspuns la solicitările de comentarii, conform Bloomberg.

"Chevron are un portofoliu divers de activităţi explorare şi producţie la nivel global şi continuă să evalueze oportunităţile potenţiale", a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Bloomberg. "Politica noastră este aceea de a nu face comentarii cu privire la aspectele comerciale", a adăugat acesta, potrivit Bloomberg.

Deocamdată nu este clar la ce proiecte ar putea colabora cele două companii. TPAO este deja activă în Marea Neagră, Irak, Rusia şi Somalia şi a forat anterior în estul Mediteranei, unde Chevron operează zăcăminte în apele Israelului şi Ciprului, scrie Bloomberg.

În ultimii ani, autorităţile de la Ankara au încercat să reducă dependenţa de petrolul şi gazele importate prin creşterea producţiei interne şi extinderea operaţiunilor TPAO în străinătate. Firma şi-a extins flota de nave specializate în activităţi de explorare offshore şi şi-a anunţat intenţia de a strânge până la patru miliarde de dolari prin prima sa emisiune de obligaţiuni islamice, conform Bloomberg.

