Turkish Exporters Assembly: Delegaţie comercială turcă la Bucureşti pentru consolidarea relaţiilor economice cu România

O delegaţie comercială din Turcia, condusă de Mustafa Gultepe, preşedintele Turkish Exporters Assembly, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 28-30 aprilie 2026, în vederea consolidării relaţiilor economice şi a dezvoltării cooperării comerciale cu România, potrivit unui comunicat al organizaţiei remis redacţiei.

Conform aceleiaşi surse, delegaţia reuneşte 21 de companii din Turcia, reprezentând sectoare precum construcţii, materiale de construcţii, inginerie, industria alimentară şi a băuturilor, furnituri medicale şi servicii, iar obiectivul principal al vizitei este facilitarea interacţiunii directe între exportatorii turci şi companiile din România, precum şi identificarea de noi oportunităţi de afaceri.

Programul include întâlniri de tip business-to-business (B2B) preprogramate, care vor avea loc pe 29 aprilie la InterContinental Athenee Palace Bucharest, alături de evenimente de networking şi discuţii sectoriale, menite să sprijine dezvoltarea parteneriatelor comerciale şi colaborărilor pe termen lung, potrivit comunicatului citat.

În declaraţiile incluse în comunicat, Mustafa Gultepe a precizat că România este un partener economic relevant pentru Turcia în Europa de Est, subliniind existenţa unui potenţial de dezvoltare în mai multe sectoare şi interesul pentru consolidarea relaţiilor comerciale bilaterale.

Datele prezentate de Turkish Exporters Assembly indică faptul că schimburile comerciale dintre Turcia şi România au depăşit 10 miliarde de dolari anual în ultimii ani, evoluţie susţinută de complementarităţi industriale şi de dinamica mediului de afaceri.

Potrivit aceleiaşi surse, organizarea delegaţiei are ca obiectiv şi creşterea vizibilităţii capacităţilor industriale ale Turciei şi a ofertei sale de export, precum şi facilitarea accesului exportatorilor turci la pieţe externe cu potenţial ridicat.

Iniţiativa face parte din eforturile continue ale Turkish Exporters Assembly de extindere a reţelei comerciale internaţionale şi de sprijinire a companiilor în dezvoltarea relaţiilor economice externe, conform comunicatului.