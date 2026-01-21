U BT Cluj, eşec în BKT EuroCup, cu Cedevita

Campioana U BT Cluj a fost învinsă marţi, în deplasare, de formaţia Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 86-80 (37-34), în etapa a XV-a din grupa A a BKT EuroCup, chiar în ziua în care antrenorul Mihai Silvăşan a împlinit 41 de ani.

Principalii marcatori ai meciului au fost Stewart 25 puncte, Nikolic 24, pentru Cedevita, respectiv Guzman 16, Miletic 16, Russell 14, Woodbury 10, pentru U BT Cluj.

În etapa a XV-a se mai joacă meciurile dintre Hapoel Ierusalim - Bahceşehir, Slask Wroclaw - Aris Salonic, Towers Hamburg - Umana Reyer Veneţia şi Baxi Manresa - Neptunas Klaipeda.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 15 etape, campioana României are un bilanţ de 8 victorii şi 7 înfrângeri, iar în etapa viitoare va juca tot în deplasare, în 28 ianuarie, cu Baxi Manresa.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Èaèak, KK Studenski centar şi KK Split.