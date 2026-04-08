UBB Cluj-Napoca lansează un masterat dual în logistică şi aprovizionare

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 aprilie

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă lansarea unui nou program de masterat organizat în sistem dual, dedicat formării specialiştilor în domeniul lanţului logistic şi al aprovizionării. Programul, intitulat „Aprovizionare şi managementul lanţului logistic”, va fi predat în limba engleză şi va debuta în anul universitar 2026-2027.

Iniţiativa este derulată de Facultatea de Business din cadrul UBB, în parteneriat cu şase companii relevante din industrie: Alstom GCC Romania, Emerson, Copeland, Color Control Support, Deltamed şi Activeland Logistics Group. Programul are o durată de doi ani (120 de credite ECTS) şi este conceput ca răspuns la cererea tot mai mare de specialişti în logistică şi supply chain management, capabili să opereze într-un mediu economic globalizat şi digitalizat.

Curriculum orientat spre practică

Structurat pe patru semestre, masteratul combină pregătirea teoretică cu experienţa practică desfăşurată în cadrul companiilor partenere. În primul an, studenţii vor studia discipline fundamentale precum: managementul lanţului logistic, drept comercial internaţional, etică în afaceri, sisteme lean şi managementul calităţii, fundamentele aprovizionării şi logisticii. Acestea sunt completate de laboratoare aplicative organizate direct în mediul de business.

În anul al doilea, accentul cade pe competenţe avansate, prin cursuri precum:

tehnici de negociere în afaceri, managementul relaţiei cu furnizorii, analiză financiară şi managementul costurilor, sisteme informatice pentru asistarea deciziei. Programul include, de asemenea, un stagiu de practică intensiv şi elaborarea lucrării de disertaţie. Studenţii pot opta pentru discipline suplimentare precum leadership şi cultură organizaţională sau managementul proiectelor.

Formarea unor specialişti adaptaţi economiei globale

Potrivit reprezentanţilor universităţii, absolvenţii vor dobândi competenţe esenţiale pentru gestionarea proceselor logistice complexe, optimizarea resurselor şi utilizarea instrumentelor moderne de tip Business Intelligence.

„Parteneriatul strategic cu operatori economici de referinţă reprezintă o garanţie a relevanţei pregătirii oferite”, se arată în comunicatul instituţiei. Decanul Facultăţii de Business, Valentin Toader, a subliniat importanţa programului în contextul actual: „Lansarea programului de masterat dual (...) reprezintă o nouă etapă în consolidarea angajamentului faţă de o educaţie aplicată, conectată la realităţile mediului de afaceri contemporan.”

Educaţie conectată la piaţa muncii

Noul program reflectă tendinţa tot mai accentuată de apropiere între mediul academic şi cel economic, prin modele educaţionale duale care integrează formarea teoretică cu experienţa practică. Prin această iniţiativă, UBB îşi propune să pregătească profesionişti competitivi atât pe piaţa muncii din România, cât şi la nivel internaţional.

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

