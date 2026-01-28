Ucraina a cerut UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota fantomă a Rusiei

Ucraina a cerut Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze „fizic” împotriva aşa-numitei „flote fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, potrivit AFP.

Conform sursei citate, în timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Moscovei, reprezentantul special al preşedinţiei ucrainene pentru politica de sancţiuni, Vladislav Vlasiuk, a declarat, de asemenea, că mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte componentele occidentale găsite în armamentul rusesc, dovadă că Rusia eludează sancţiunile.

Solicitând „acţiuni robuste”, în timpul unei conferinţe de presă la ambasada Ucrainei din capitala Germaniei, el a afirmat că doar o presiune sporită asupra Moscovei „ar ajuta”, în timpul negocierilor, pentru „a pune capăt acestui război”, a relatat AFP.

Potrivit oficialului ucrainean, volumul de petrol transportat de „flota-fantomă” a Rusiei a fost acelaşi în 2025 ca în anul precedent, jucând un rol cheie în finanţarea efortului de război rusesc, a transmis sursa amintită.

„Dacă unele ţări UE ar începe să oprească fizic aceste nave, vă pot promite că nu s-ar întâmpla nimic, deoarece ruşii nu sunt atât de înfricoşători pe cât vor să pară. Nu vă fie teamă, haideţi să acţionăm”, a declarat el, citat de AFP, spunând că doreşte să reducă volumul de petrol transportat cu 10-20%.

În ceea ce priveşte componentele occidentale găsite în dronele şi rachetele ruseşti lansate împotriva Ucrainei, Vlasiuk a cerut acţiuni, în special din partea Germaniei, a mai informat sursa menţionată.