Ucraina a luat legătura cu SpaceX după ce a depistat că dronele de atac ruseşti folosesc reţeaua Starlink

Kievul a luat legătura cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, după acuzaţii potrivit cărora dronele de atac ruseşti ar folosi sistemul său de internet prin satelit Starlink în timpul atacurilor din Ucraina, a anunţat joi ministrul ucrainean al apărării, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, declaraţia a fost făcută după ce un consilier al Ministerului Apărării şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Rusia foloseşte Starlink, un sistem care este aproape imun la bruiajul tradiţional al semnalului, pentru a pilota manual drone către ţinte ucrainene.

„La câteva ore după apariţia dronelor ruseşti dotate cu conectivitate Starlink deasupra oraşelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX şi a propus soluţii pentru rezolvarea problemei”, a transmis ministrul Mîhailo Fedorov, citat de Reuters.

Ucraina foloseşte zeci de mii de sateliţi Starlink pentru comunicaţiile pe câmpul de luptă şi pentru pilotarea dronelor, a mai relatat sursa menţionată, care a subliniat că dronele amintite anterior sunt preferate datorită conexiunii stabile pe câmpul de luptă şi pentru rezistenţa la bruiajul semnalelor inamice.