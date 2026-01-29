UE a înscris Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste

Miniştrii de Externe ai Uniunii Europene au aprobat adăugarea Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) pe lista europeană a organizaţiilor teroriste, a anunţat şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, potrivit AFP.

„Miniştrii Afacerilor Externe ai UE tocmai au făcut un pas decisiv prin desemnarea Gardienilor Revoluţiei iraniene drept organizaţie teroristă. Orice regim care ucide mii dintre proprii cetăţeni acţionează în vederea propriei morţi”, a transmis Kaja Kallas, conform sursei citate.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a salutat decizia statelor membre ale Uniunii Europene (UE) de a desemna gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”, a informat AFP.