UE va acorda un ajutor umanitar de 153 de milioane de euro pentru Ucraina şi Republica Moldova

Comisia Europeană anunţă acordarea a 153 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgenţă pentru Ucraina şi pentru Republica Moldova, care găzduieşte refugiaţi, în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturi sub limita îngheţului, fără electricitate, ca urmare a bombardamentelor ruseşti continue asupra infrastructurii energetice, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, pentru a răspunde nevoilor urgente, UE alocă 145 de milioane de euro ca ajutor umanitar iniţial pentru Ucraina, precum şi 8 milioane de euro pentru programe umanitare în Republica Moldova, destinate sprijinirii găzduirii refugiaţilor ucraineni care au fugit din calea războiului.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, Comisia Europeană a alocat peste 1,4 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar în Ucraina şi Republica Moldova, a transmis G4Media. Pe lângă ajutorul umanitar, cel puţin 3 miliarde de euro au fost furnizate Ucrainei pentru securitatea energetică. În total, sprijinul UE pentru Ucraina de la începutul invaziei se ridică la 193,3 miliarde de euro, potrivit sursei citate.