UGIR solicită raţionalizarea investiţiilor guvernamentale

Raţionalizarea investiţiilor guvernamentale este solicitată de "Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903”

"Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, cere Guvernului României să explice de unde provine deficitul bugetar, câţi bani alocă pentru finanţarea unor proiecte inutile sau greşite şi ce procent din Produsul Intern Brut merge către Ucraina şi Republica Moldova. Actualul deficit bugetar a fost creat, după 1 ianuarie 2020, de achiziţii absurde de proiecte inutile, iar după 24 februarie 2022, România a plătit sume uriaşe pentru cheltuielile de război ale Ucrainei, la care se adaugă un buget uriaş donat Republicii Moldova, în diverse forme de finanţare. În acest timp, populaţia României este obligată să plătească pentru a acoperi un deficit bugetar creat de guvernele României, în ultimii 5 ani, românii sunt condamnaţi la sărăcie, iar economia României este familentată, prin măsuri aberante ale Guvernului Bolojan.

Vrem să ştim ce procent din PIB merge către Ucraina şi Republica Moldova şi mai ales de ce este continuată această alocare bugetară ţinută la secret, în condiţiile actuale, în care populaţia României e sărăcită chiar de Guvern. Presa a dezvăluit că după ce a distrus şcolile din România, prin măsurile impuse de actualul Guvern, Ministerul Educaţiei a mai donat 10 milioane de euro Republicii Moldova . În ultimii ani, guvernele şi-au bătut joc de banii românilor, prin diverse astfel de donaţii, inclusiv autobuze şcolare - pentru care s-a impus noua achiziţie de autobuze electrice cu preţuri supraevaluate la peste 200.000 de euro bucata . Toate acestea, în timp ce copiii românilor abandonează şcoala, iar 15.000 de cadre didactice sunt date afară din sistemul preuniversitar, ca să se facă o aşa-zisă economie la buget.

Unii analişti au calculat procentul din PIB pe care Românie îl alocă, în fiecare an, pentru a susţine Ucraina, nu doar pentru armament, ci şi pentru alte tipuri de ajutoare. Recent am observant că apar în presă diverse dezminţiri, într-o încercare de a arunca în derizoriu aceste calcule, dar cei care încearcă să ne inducă acum în eroare, pretinzând că sunt doar nişte fantasmagorii lansate pe reţelele de scializare aceste calcule care arată că oferim Ucrainei circa 3% din PIB, uită că declaraţia iniţială îi aparţine chiar lui Marcel Ciolacu, analiza fostului Prim-Ministru fiind dată publicităţii în anul 2023: Marcel Ciolacu a declarat la Interviurile Digi24 că în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană a explicat că România nu poate atinge ţinta de deficit impusă şi din cauza cheltuielilor cu războiului din Ucraina, care au costat ţara, direct şi indirect, între 2 şi 3% din PIB, cu toate că Executivul de la Bruxelles a apreciat că cheltuiala se ridică la doar 1% din PIB. Ciolacu spune că le-a explicat oficialilor europeni că România nu poate pierde banii din PNRR, circa 1.5 miliarde de euro, şi a mai spus că a încercat, alături de Nicolae Ciucă, să ia soluţiile cele mai bune pentru a nu aduce perturbări macroeconomice, cum s-ar fi întâmplat dacă creştea TVA-ul . Iar de atunci au mai crescut cheltuielile pentru Ucraina.

Recent, calculul sumelor alocate a fost refăcut de analistul Valentin Stan care arată că Marcel Ciolacu a informat corect populaţia, iar alocarea anuală din PIB-ul României pentru Ucraina este de 3%. La aceasta se adaugă banii pe care România îi donează Republicii Moldova, circa 2% din PIB, iar în acest fel se poate explica de ce doar din aceste două cheltuieli nejustificate ale statului român rezultă un deficit bugetar de 5%.

În timp ce românii plătesc deja facturile cu preţul dublu la electricitate, Premierul Moldovei a mulţumit României pentru că statul român îi asigură 50% din curentul electric , aproape gratis, după cum au constatat chiar jurnaliştii moldoveni - şi acesta e un mod de a direcţiona banii către Republica Moldova, chiar dacă nu se declară oficial suma alocată sau procentul din PIB. Fără aceste alocări bugetare către cele două state vecine şi fără cheltuielile inutile pe proicte precum achiziţia microbuzelor şcolare electrice de peste 200.000 de euro bucata, deficitul nostrum bugetar s-ar încadra în limitele normale.

Toate aceste alocări bugetare şi achiziţii făcute de stat continuă, în timp ce românilor li se impun taxe şi impozite mai mari, se taie din pensii, salarii, bursele elevilor şi studenţilor, se dau afară bugetari, se comasează şcoli, dar şi instituţii publice, până când statul nu va mai putea funcţiona. Toate aceste măsuri aberante care vor duce, în mod inevitabil, la un nou val de migraţie către ţările din vestul Europei şi la depopularea masivă a României, începând de la finalul acestui an, se iau de către Guvern, desi Executivul ar putea rezonla problema deficitului bugetar stopând finanţările inutile, fără să sacrifice România.

Mai vedem că oricât demult ar creşte supraimpozitarea românilor, deficitul nu scade. Dacă luăm ca exemplu doar creşterea nejustificată a Rovinietei pentru maşini, statul câştigă 100 de milioane de euro, dar vedem că banii plătiţi în plus de populaţia împovărată de Guvern nu sunt folosiţi pentru acoperirea deficitului bugetar şi nici măcar pentru proiecte care să ajute România, pentru că în acelaşi timp există cheltuieli ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe despăgubiri date în urma unor proiecte greşite - de exemplu, 12,5 milioane de euro pe care CNAIR i-a plătit unui fermier din Vrencea, anul acesta, după ce a trecut cu proiectul Autostrăzii Moldovei prin ferma lui ecologică înfiinţată din fonduri europene .

Aceeaşi CNAIR a păgubit statul român cu peste 2 miliarde de lei, în urma proceselor câştigate de proprietarii expropriaţi, numai în ultimii 9 ani - conform unei analize făcute de Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) - iar sumele urmează să fie şi mai mari, având în vedere numărul proiectelor de infrastructură rutieră care sunt făcute în acelaşi fel şi cel al păgubiţilor care vor da statul în judecată pentru aceste proiecte despre care deja apar ştiri în mass-media .

Iar în aceste zile, Premierul Ilie Bolojan vrea să modifice din nou legislaţia, pentru a impune o creştere enormă a preţului Rivinietei pentru camioane şi autobuze, cu 30% - ceea ce va duce la noi scumpiri ale produselor şi serviciilor din transportul rutier de marfă şi de persoane. Incepind cu anul 2026 rovinieta pentru camioane şi autobuze ar urma să ajungă la 6.400 de euro, pentru că Premierul nici măcar nu a vrut să ţină cont de negocierile care au avut loc cu transportatorii, în urma cărora se ajunsese la un consens, pentru valoarea de 3.040 de euro. Ilie Bolojan a blocat proiectul de act normativ negociat din transparenţa decizională şi îl va impune pe cel de creştere la 6.400 de euro, astfel încât va afecta tot cetăţenii români şi firmele româneşti - deci economia României şi populaţia. Dar pentru ce sunt aceşti bani?

„Aici sunt banii dumneavoastră!” - ne explica fostrul Preşedinte al României, Traian Băsescu, pe vremea când era Ministru al Transporturilor, prin panourile montate pe marginea drumurilor modernizate de fosta CNADNR, precursoarea CNAIR. Dar banii se duc acum mai mult pe corectarea erorilor din proiectele de infrastructură şi pe plata unor despăgubiri uriaşe, rezultate în urma câştigării proceselor în instanţă de către cei păgubiţi de erorile Companiei. Aici se duc şi banii românilor care plătesc preţul dublu pentru Roviniete. Dar Guvernul nu remediază problemele, pentru a reduce risipa bugetară şi deficitul, ci preferă să suprataxeze, să supraimpoziteze, să împovăreze populaţia şi să distrugă economia României.

Profesorul universitar Mircea Coşea, de la Academia de Studii Economice Bucureşti, a explicat, în mai multe rânduri, de ce nu se cresc taxe şi impozite şi nu se taie veniturile populaţiei în situaţii de criză economică , mai ales într-o ţară care şi-a obţinut creşterea economică din consum, nu din producţie. Pentru că în acest fel se va băga ţara în faliment, însă Guvernul Bolojan nu ţine cont de niciun fel de explicaţie a experţilor în economie şi face totul pe dos. Orice analist economic ştie că o ţară care se bazează pe consum va intra în cea mai gravă criză economică prin măsuri de austeritate - adică exact ceea ce face acum Guvernul Bolojan.

Întrebarea noastră este: Când vă daţi demisia, domnule Ilie Bolojan? Tot ceea ce face actualul Guvern distruge România. A venit timpul ca acest Guvern să plece! Dacă acest Guvern nu pleacă acum, pe 8 septembrie, UGIR-1903 se va alătura protestatarilor din Educaţie şi din administraţia publică, pentru a cere, împreună cu sindicatele şi cu angajaţii, demisia Guvernului!"