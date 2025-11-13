Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UMF Craiova investeşte 30 milioane lei pentru viitorul cercetării medicale

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 13 noiembrie

UMF Craiova investeşte 30 milioane lei pentru viitorul cercetării medicale

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMF Craiova) investeşte 30 de milioane de lei în consolidarea cercetării doctorale medicale, printr-un amplu proiect cu finanţare europeană menit să formeze o nouă generaţie de cercetători şi mentori în domeniul sănătăţii. Proiectul, intitulat „Consolidarea programelor doctorale pentru creşterea performanţei educaţionale şi a competenţelor profesionale în medicină, medicină dentară şi farmacie (DOCMED+)”, este finanţat prin Programul Sănătate 2021-2027 şi va fi implementat în parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pe o perioadă de patru ani (1 septembrie 2025 - 31 august 2029). Valoarea totală a proiectului este de 29.748.858,10 lei, dintre care 24.031.127,57 lei reprezintă cofinanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin fonduri destinate creşterii capacităţii instituţionale şi formării profesionale în domeniul medical. DOCMED+ are ca scop creşterea calităţii educaţiei superioare medicale şi formarea unei reţele de competenţe ştiinţifice şi profesionale, prin programe doctorale modernizate şi mentorat interdisciplinar. Proiectul vizează un număr de 175 de doctoranzi (cu bursă sau fără bursă) din domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi 75 de cadre didactice, mentori şi profesionişti medicali implicaţi în formarea şi coordonarea cercetării doctorale.

Pe parcursul celor patru ani de implementare, UMF Craiova îşi propune: publicarea a peste 60 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate cu vizibilitate internaţională; finanţarea a cel puţin 120 de mobilităţi naţionale şi internaţionale, pentru participarea la conferinţe şi stagii de formare; achiziţia a 48 de echipamente de cercetare şi software specializat, care vor consolida infrastructura universităţii şi vor sprijini activitatea doctorală şi postdoctorală.

Prin aceste măsuri, proiectul îşi propune să creeze un mediu competitiv de învăţare şi cercetare, conectat la standardele internaţionale şi la nevoile reale ale sistemului medical. Prof. univ. dr. Petra Şurlin, managerul proiectului, subliniază importanţa acestei iniţiative pentru viitorul cercetării medicale româneşti: „DOCMED+ este un pas important către o cultură a performanţei în cercetarea medicală. Este un proiect despre formare, mentorat şi impact - despre tinerii cercetători care vor construi viitorul medicinei româneşti.” Prin dezvoltarea competenţelor ştiinţifice şi transversale ale tinerilor doctoranzi, proiectul urmăreşte să aducă inovaţia mai aproape de practica medicală şi să stimuleze transferul de cunoaştere între mediul academic şi cel clinic. La rândul său, rectorul UMF Craiova, prof. univ. dr. Dan Gheonea, afirmă că investiţia în cercetare şi formare este o direcţie strategică asumată de universitate: „Proiectul este expresia concretă a obiectivului nostru de a forma noi generaţii de cercetători medicali, capabili să transforme ştiinţa în soluţii pentru sănătatea comunităţii. Credem în puterea mentoratului, în valoarea colaborării şi în viitorul medicinei bazate pe cunoaştere şi inovaţie.” Prin parteneriatul cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, universitatea consolidează legătura dintre cercetarea fundamentală şi practica clinică, un element esenţial pentru progresul medicinei moderne. DOCMED+ se înscrie în linia proiectelor strategice finanţate prin fonduri europene nerambursabile, destinate consolidării capacităţii de cercetare în domeniile prioritare pentru societate, printre care sănătatea ocupă un loc central. Prin aceste programe, Uniunea Europeană îşi propune să reducă decalajele între centrele universitare din Vestul şi Estul Europei, să stimuleze inovaţia medicală şi să sprijine tinerii cercetători în formarea lor profesională.

Proiectul DOCMED+ nu este doar o investiţie în echipamente şi infrastructură, ci mai ales o investiţie în oameni şi în viitorul sistemului medical românesc.

