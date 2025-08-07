Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UNBR solicită o abordare responsabilă, predictibilă şi integrată a reformelor din justiţie

M.P.
Comunicate de presă / 7 august, 16:00

Sursă: pixabay

Uniunea Naţională a Barourilor din România atrage atenţia, într-un comunicat remsi redacţiei, asupra efectelor negative generate de instabilitatea legislativă şi de retorica stigmatizantă care afectează nu doar cadrul profesional al magistraţilor, ci şi buna funcţionare a întregului sistem judiciar.

Potrivit sursei citate:

„În ultimii ani, reformele justiţiei s-au permanentizat iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească. Efectele sunt resimţite zilnic la instanţe şi parchete: volum de muncă excesiv, scheme de personal insuficiente, amânări repetate şi o creştere îngrijorătoare a duratei proceselor. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie.

În paralel cu instabilitatea legislativă, discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie. Această retorică nu rămâne fără efect. Ea expune întregul sistem judiciar unei crize de legitimitate. Echilibrul puterilor statului este compromis.

În acelaşi timp, profesioniştii părăsesc sistemul ca urmare a instabilităţii, dispreţului şi incertitudinii. Statul nu poate garanta drepturile cetăţenilor cu un sistem lipsit de oameni care să-l susţină şi nicio reformă nu poate reuşi dacă îi îndepărtează pe cei care pot asigura aplicarea sa.

Disfuncţionalităţile sistemului judiciar nu pot fi atribuite unui singur actor instituţional. Ele sunt rezultatul cumulat în timp al unor decizii politice insuficient fundamentate iar o abordare fragmentară a problemelor riscă să le amplifice.

Este esenţial ca orice modificare privind statutul magistraţilor să fie parte a unei viziuni strategice orientate spre consolidarea funcţională a sistemului, fundamentată pe studii de impact şi nu pe emoţiile publicului, generate de discursuri polarizante. Nu se poate cere performanţă de la un sistem lipsit de resurse şi de încredere.

Asigurarea bazei de resurse umane ar trebui asumată ca obiectiv strategic, prin măsuri concrete, susţinute de voinţă politică şi planificare instituţională riguroasă. În acest efort, sunt necesare o viziune comună şi o solidaritate profesională autentică, în care toţi actorii sistemului judiciar să acţioneze convergent, conştienţi că fiecare profesie juridică are un rol esenţial în menţinerea echilibrului şi eficienţei justiţiei.

Finanţarea adecvată a accesului la justiţie - inclusiv prin susţinerea asistenţei juridice obligatorii şi a ajutorului public judiciar - reprezintă o condiţie indispensabilă pentru un sistem functional”.

Sursa citată concluzionează:

„UNBR solicită o abordare responsabilă, în care modificările privind statutul magistraţilor şi organizarea sistemului judiciar să fie ghidate de analize de impact riguroase, strategii reale de refacere a resursei umane, consultare instituţională şi respect pentru principiile statului de drept”.

