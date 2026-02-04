Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UniCredit Bank lansează credite imobiliare cu dobândă fixă 4,59% în primii doi ani

O.S.
Comunicate de presă / 4 februarie, 14:07

UniCredit Bank lansează credite imobiliare cu dobândă fixă 4,59% în primii doi ani

UniCredit Bank lansează credite pentru locuinţe cu dobândă fixă în primii doi ani, oferind stabilitate şi condiţii competitive pe termen lung, conform comunicatului remis redacţiei.

Creditul ipotecar pentru achiziţia unei locuinţe oferă o dobândă fixă de 4,69% pe an în primii doi ani, urmată de o dobândă variabilă calculată ca IRCC + 2,25%, se arată în comunicat. Aceasta permite clienţilor să îşi planifice bugetul cu uşurinţă, beneficiind ulterior de flexibilitatea condiţiilor din piaţă, potrivit aceluiaşi comunicat. Pentru a accesa dobânda redusă, clienţii trebuie să respecte cerinţele de rulaj lunar şi asigurare de viaţă, relatează sursa citată.

Creditul Ipotecar Verde, destinat locuinţelor cu eficienţă energetică clasa A sau superioară, poate fi accesat de clienţii care au cont bancar Premium, respectă condiţiile de rulaj lunar şi asigurare de viaţă, şi încheie o poliţă facultativă de locuinţă My Home prin UniCredit Bank, transmite comunicatul. Aceştia beneficiază de o dobândă fixă de 4,59% pe an în primii doi ani, urmată de o dobândă variabilă, IRCC + 2,20%, conform comunicatului.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de rulaj şi asigurare de viaţă, dobânda standard pentru cele două credite UniCredit Bank este de 5,69% pe an în primii doi ani, urmată de o dobândă variabilă calculată ca IRCC + 2,30%, potrivit comunicatului.

Cu o dobândă fixă printre cele mai competitive de pe piaţă, produsul reduce efortul financiar lunar, iar clienţii care refinanţează un credit existent pot, de asemenea, să îşi optimizeze costurile şi să beneficieze de rate mai accesibile, arată sursa citată.

"A spune «casa mea» reprezintă unul dintre cele mai fericite şi importante momente din viaţa fiecăruia, iar noi ne dorim să facem parte din aceste reuşite. Achiziţia unei locuinţe poate fi mai simplă şi mai uşoară pentru clienţi printr-un produs de creditare avantajos, care permite o gestionare eficientă a bugetului lunar. Dobânda fixă din primii doi ani şi condiţiile preferenţiale pentru locuinţele eficiente energetic sprijină un proces de finanţare sustenabil şi uşor de administrat”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Executiv Retail, UniCredit Bank, conform comunicatului remis redacţiei.

De asemenea, prin campania „Creditul Ipotecar/Imobiliar vine cu un cadou, pentru ce vrei tu”, valabilă până la 30 aprilie 2026, clienţii primesc un bonus de 2.000 de lei, virat în contul curent şi utilizabil pentru acoperirea costurilor asociate împrumutului, relatează sursa citată. Detalii despre termene şi condiţii sunt disponibile aici, se subliniază în comunicat.

