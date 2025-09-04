Unitatea 1 de la Cernavodă a intrat în procesul de retehnologizare

English Version

Nuclearelectrica a demarat ieri retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, eveniment la care au participat preşedintele Nicuşor Dan, reprezentanţi ai Guvernului, membri ai Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi ambasadorii Canadei, Coreei de Sud şi Italiei, alături de partenerii internaţionali implicaţi în proiect. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat: „Energia nucleară este şi va rămâne importantă pentru aprovizionarea cu energie a României şi pentru securitatea şi autonomia noastră strategică. Mă bucur că demarează acest proces de retehnologizare a Unităţii 1. Este doar primul pas dintr-un proiect mai amplu care include şi construirea şi operarea Unităţilor 3 şi 4. Aceste investiţii în energia nucleară sunt esenţiale pentru ţara noastră. Cu ele vom putea livra economiei şi cetăţenilor energie sigură, fără emisii de CO2, la preţuri rezonabile şi competitive”.

Un pas crucial în derularea proiectului îl reprezintă obţinerea Autorizaţiei de construire pentru Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive, cunoscut drept DIDR-U5, emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Această infrastructură este gândită să manipuleze, proceseze şi să depoziteze deşeurile slab şi mediu radioactive rezultate din retehnologizarea Unităţii 1, dar şi din exploatarea pe termen lung a Unităţilor 1 şi 2. Construit pe amplasamentul centralei, în zona controlată, în incinta Clădirii Reactorului Unităţii 5, depozitul va include trei clădiri distincte pentru primire, manipulare, procesare şi depozitare intermediară, dar şi pentru întreţinerea şi decontaminarea sculelor utilizate în procesul de retubare.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a precizat: „Obţinerea autorizaţiei de construire pentru Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive aferent dezvoltării infrastructurii critice a Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 reprezintă un pas esenţial, marcând intrarea în etapa lucrărilor civile de construcţie. Dezvoltăm un proiect de importanţă strategică pentru sistemul energetic naţional, cu impact pe termen lung, cu responsabilitate maximă în respectarea securităţii nucleare, standardelor şi bunelor practici internaţionale. Prin retehnologizarea Unităţii 1, vom asigura încă 30 de ani de producţie de energie curată, stabilă şi accesibilă, consolidând securitatea energetică a României şi contribuind decisiv la atingerea obiectivelor de decarbonizare”.

Lucrările fac parte din contractul de Inginerie, Procurare şi Construcţie (EPC), semnat în decembrie 2024 între Nuclearelectrica şi un consorţiu internaţional alcătuit din Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation şi Korea Hydro & Nuclear Power, confirmând colaborarea de amploare dintre România şi unii dintre cei mai importanţi actori din industria nucleară globală. Această etapă este o condiţie fundamentală pentru derularea cu succes a proiectului şi pentru garantarea sustenabilităţii pe termen lung a producţiei nucleare româneşti.

De la punerea în funcţiune în anul 1996 şi până astăzi, Unitatea 1 a livrat peste 145 de milioane de MWh (megawaţi-oră) la un factor de capacitate de peste 90%, fiind un model de referinţă pentru Unitatea 2 şi un pilon pentru poziţia României pe primul loc în lume la performanţă operaţională. Prin această retehnologizare, România îşi securizează viitorul energetic şi confirmă angajamentele de decarbonizare, pâstrând performanţa nucleară de care se bucură.