UNSAR: Despăgubirile plătite pentru poliţele CASCO au depăşit 2,56 miliarde de lei în 2025

Despăgubirile plătite de asigurători în baza poliţelor facultative CASCO au depăşit 2,56 miliarde de lei în 2025, în creştere cu 8% faţă de anul anterior, informează Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

”Despăgubirile plătite de asigurători în baza poliţelor facultative CASCO au depăşit 2,56 miliarde lei în 2025, în creştere cu 8% faţă de anul anterior. Astfel, în fiecare zi, pentru acoperirea daunelor suferite de vehiculele asigurate CASCO, au fost achitate, în medie, circa 7 milioane lei”, precizează UNSAR.

Potrivit UNSAR, numărul dosarelor de daună a depăşit 276.000 în 2025, ceea ce înseamnă că, în medie, un şofer din România a fost despăgubit în baza unei poliţe CASCO la fiecare două minute.

„Aceste poliţe devin tot mai relevante. Pentru tot mai mulţi şoferi, CASCO nu mai este o opţiune, ci o necesitate, iar creşterea valorii autovehiculelor şi a costurilor de reparaţie face ca protecţia oferită de CASCO să fie esenţială în gestionarea riscurilor cotidiene”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.

UNSAR precizează că asigurările CASCO acoperă o gamă largă de riscuri, inclusiv avarii, furt sau fenomene naturale, contribuind la stabilitatea financiară a şoferilor şi la menţinerea mobilităţii acestora.

„Cu sute de dosare de daună gestionate zilnic, devine evident că riscurile sunt parte din rutina fiecărui şofer. Asigurările CASCO oferă siguranţă financiară şi contribuie la reducerea stresului asociat evenimentelor neprevăzute”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.