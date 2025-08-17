Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ursula von der Leyen va participa la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă

S.B.
Internaţional / 17 august, 14:26

Ursula von der Leyen va participa la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit news.ro.

„La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu preşedintele Trump şi alţi lideri europeni la Casa Albă”, a afirmat preşedintele CE.

Von der Leyen a precizat, de asemenea, că îl va primi pe Zelenski la Bruxelles în cursul zilei de duminică, urmând să participe împreună la o reuniune a liderilor europeni.

Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii încearcă să consolideze poziţia Ucrainei înaintea întâlnirii Zelenski-Trump

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer organizează duminică o reuniune virtuală a ”coaliţiei celor dispuşi” - un grup de state aliate ale Kievului - pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei, înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Washington. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Întâlnirea are loc în contextul presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump asupra Kievului de a accepta un acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului.

Surse diplomatice susţin că, la summitul din Alaska de vineri, Vladimir Putin i-ar fi propus lui Trump să renunţe la mici teritorii ocupate în schimbul controlului total asupra unor regiuni vaste, inclusiv Donbasul. Trump i-ar fi transmis lui Zelenski că Moscova cere cedarea întregii provincii Doneţk, ofertă respinsă de liderul ucrainean. Rusia controlează deja circa 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv trei sferturi din Doneţk.

Statele europene încearcă să obţină pentru Kiev garanţii de securitate solide cu participarea SUA şi să se asigure că Ucraina are un loc la masa negocierilor. De asemenea, există discuţii ca unul sau mai mulţi lideri europeni să-l însoţească pe Zelenski luni la întâlnirea cu Trump la Casa Albă.

În timp ce Trump şi Putin au declarat că o soluţie de pace ar trebui căutată fără o încetare prealabilă a focului, Kievul insistă că oprirea luptelor este o condiţie esenţială pentru un acord durabil. „Oprirea uciderilor este cheia pentru oprirea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj pe X.

Între timp, armata ucraineană a anunţat că a doborât sau neutralizat 40 dintre cele 60 de drone lansate de Rusia în timpul nopţii, alături de o rachetă balistică.

Friedrich Merz a declarat că Zelenski va primi sprijin şi sfaturi din partea partenerilor europeni pentru a gestiona întâlnirea cu Trump, subliniind totodată că SUA rămân actorul decisiv în conflict prin capacitatea militară şi presiunea economică asupra Rusiei.

În pofida presiunilor diplomatice, Putin nu a dat semne că ar renunţa la cerinţele sale de bază, inclusiv excluderea Ucrainei din NATO. Analişti occidentali apreciază că summitul din Alaska a reprezentat un câştig pentru Kremlin, dar au remarcat că implicarea SUA în eventuale garanţii de securitate pentru Ucraina ar putea reprezenta un pas pozitiv.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  Palestina ca stat
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:42)

    independent ,asta trebuie facut ca santaj , leguma nu stie de frica decat un stat palestinian, poate sa dea de pomana imperiului raului toata Asia nu contraza el vrea cu orice pret litoralul fasiei Gaza. presedintele Macron a sesizat primul cand a spus ca Franta va recunoaste un stat Palestinian. mai ales ca ei au infiintat in anii 20 dupa caderea imperilui Otoman statele Liban si Israel teriroriul era sub jurisdictia lor

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:44)

      ?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile ale sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:47)

    Scursula se duce si iar da pe acolo cu mucii in fasole, ca la negocierile de tarife, mai ofera pe tava niste sute de miliarde nu se stie cui de nu si mai vine ue in fire nici in 50 de ani,

slava scursula

    slava scursula 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 15:00)

      Nu mai pot orcii de grija ue lol

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video

