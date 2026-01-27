UTI CFM: „Tehnologie de ultimă generaţie, implementată la Aeroportul Iaşi”

UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), companie membră a Grupului TIU, a anunţat finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting - AGL), aducând infrastructura aeronautică la cele mai înalte standarde din ţară, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, proiectul „Upgrade şi eficientizare energetică - instalaţie de balizaj şi iluminat platformă”, în valoare de 1,8 milioane de euro, a fost câştigat prin licitaţie publică, fiind realizat de Asocierea UTI Construction and Facility Management SA (lider de execuţie) şi Electroproiect (asociat - proiect tehnic şi obţinerea avizelor).

În cadrul lucrărilor, au fost înlocuite peste 670 de lămpi de balizaj încastrate pe pista Aeroportului Iaşi cu modele de ultimă generaţie, echipate cu tehnologie LED. Noile lămpi dispun de funcţie antifrost, care le permite să se încălzească şi să funcţioneze în condiţii de temperaturi scăzute, precum şi de monitorizare individuală a fiecărei unităţi. Această modernizare îmbunătăţeşte semnificativ iluminarea pistei în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă, facilitează intervenţiile de mentenanţă şi contribuie la reducerea costurilor energetice.

Totodată, sistemul de balizaj este acum conform Regulamentului 139 - EASA, asigurând un nivel superior de siguranţă şi conformitate operaţională.

Pe lângă balizajul pistei, au fost instalate panouri luminoase LED pentru dirijarea aeronavelor la sol, iar sistemul de control şi monitorizare la distanţă a fost modernizat pentru a asigura o gestionare mai precisă şi mai sigură a instalaţiilor.

La rândul său, sistemul de iluminat al platformei de staţionare a aeronavelor a fost modernizat prin înlocuirea a 32 de proiectoare existente cu echipamente noi, cu tehnologie LED, oferind un iluminat mai eficient şi durabil.

În cadrul aceluiaşi proiect, UTI CFM a construit o sală tehnică nouă, dotată cu instalaţii de climatizare, iluminat şi detecţie la incendiu. În această incintă au fost instalate noile echipamente de automatizare, monitorizare şi control ale sistemului de balizaj de ultimă generaţie.

„Ne bucurăm că am dus la bun sfârşit un proiect extrem de important pentru aeroportul nostru. Au fost 2 luni de proiectare, 5 luni alocate lucrărilor de execuţie, timp în care am înlocuit echipamente de balizaj din 2014 cu sisteme de ultimă generaţie, bazate pe tehnologie LED şi monitorizare smart, precum şi echipamente noi de iluminat la platforma aeronavelor. Această investiţie va contribui semnificativ la creşterea nivelului de siguranţă a traficului aerian pe Aeroportul Iaşi, precum şi la eficientizarea consumului energetic. Dincolo de investiţiile în infrastructură, conectivitate, energie verde şi digitalizare, componenta operaţională este esenţială pentru a asigura un aeroport mai sigur şi mai eficient, inclusiv în condiţii meteorologice mai puţin favorabile. Mulţumim UTI Construction and Facility Management pentru profesionalism şi dedicare, precum şi echipei Aeroportului Iaşi, care a fost implicată activ pe tot parcursul derulării lucrărilor. Aceasta este o prima etapă, vom continua investiţiile în siguranţă şi performanţă operaţională”, a transmis Directorul General al Aeroportul Iaşi, Romeo Vatră, în comunicat.

”Echipa UTI CFM a instalat pe Aeroportul din Iaşi cele mai moderne soluţii de balizaj din ţara noastră, ceea ce face ca operaţiunile pe piste să se desfăşoare cu un plus de siguranţă în orice anotimp. Lămpile de balizaj cu LED asigură o iluminare mai puternică şi mai clară, îmbunătăţind vizibilitatea piloţilor şi reducând riscul de accidente în condiţii meteorologice dificile. Un alt aspect extrem de important este eficientizarea consumului energetic cu până la 60%, după cum arată studiile asupra unor aeroporturi internaţionale, un obiectiv pe care Aeroportul Iaşi îl va atinge cu succes prin acest sistem de ultimă generaţie”, a declarat Directorul General al UTI Construction and Facility Management, Florin Dimitrescu, în comunicatul de presă.