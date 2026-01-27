Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UTI CFM: „Tehnologie de ultimă generaţie, implementată la Aeroportul Iaşi”

S.E.
Miscellanea / 27 ianuarie, 14:35

Sursa foto: UTI CFM

Sursa foto: UTI CFM

UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), companie membră a Grupului TIU, a anunţat finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting - AGL), aducând infrastructura aeronautică la cele mai înalte standarde din ţară, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, proiectul „Upgrade şi eficientizare energetică - instalaţie de balizaj şi iluminat platformă”, în valoare de 1,8 milioane de euro, a fost câştigat prin licitaţie publică, fiind realizat de Asocierea UTI Construction and Facility Management SA (lider de execuţie) şi Electroproiect (asociat - proiect tehnic şi obţinerea avizelor).

În cadrul lucrărilor, au fost înlocuite peste 670 de lămpi de balizaj încastrate pe pista Aeroportului Iaşi cu modele de ultimă generaţie, echipate cu tehnologie LED. Noile lămpi dispun de funcţie antifrost, care le permite să se încălzească şi să funcţioneze în condiţii de temperaturi scăzute, precum şi de monitorizare individuală a fiecărei unităţi. Această modernizare îmbunătăţeşte semnificativ iluminarea pistei în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă, facilitează intervenţiile de mentenanţă şi contribuie la reducerea costurilor energetice.

Totodată, sistemul de balizaj este acum conform Regulamentului 139 - EASA, asigurând un nivel superior de siguranţă şi conformitate operaţională.

Pe lângă balizajul pistei, au fost instalate panouri luminoase LED pentru dirijarea aeronavelor la sol, iar sistemul de control şi monitorizare la distanţă a fost modernizat pentru a asigura o gestionare mai precisă şi mai sigură a instalaţiilor.

La rândul său, sistemul de iluminat al platformei de staţionare a aeronavelor a fost modernizat prin înlocuirea a 32 de proiectoare existente cu echipamente noi, cu tehnologie LED, oferind un iluminat mai eficient şi durabil.

În cadrul aceluiaşi proiect, UTI CFM a construit o sală tehnică nouă, dotată cu instalaţii de climatizare, iluminat şi detecţie la incendiu. În această incintă au fost instalate noile echipamente de automatizare, monitorizare şi control ale sistemului de balizaj de ultimă generaţie.

„Ne bucurăm că am dus la bun sfârşit un proiect extrem de important pentru aeroportul nostru. Au fost 2 luni de proiectare, 5 luni alocate lucrărilor de execuţie, timp în care am înlocuit echipamente de balizaj din 2014 cu sisteme de ultimă generaţie, bazate pe tehnologie LED şi monitorizare smart, precum şi echipamente noi de iluminat la platforma aeronavelor. Această investiţie va contribui semnificativ la creşterea nivelului de siguranţă a traficului aerian pe Aeroportul Iaşi, precum şi la eficientizarea consumului energetic. Dincolo de investiţiile în infrastructură, conectivitate, energie verde şi digitalizare, componenta operaţională este esenţială pentru a asigura un aeroport mai sigur şi mai eficient, inclusiv în condiţii meteorologice mai puţin favorabile. Mulţumim UTI Construction and Facility Management pentru profesionalism şi dedicare, precum şi echipei Aeroportului Iaşi, care a fost implicată activ pe tot parcursul derulării lucrărilor. Aceasta este o prima etapă, vom continua investiţiile în siguranţă şi performanţă operaţională”, a transmis Directorul General al Aeroportul Iaşi, Romeo Vatră, în comunicat.

”Echipa UTI CFM a instalat pe Aeroportul din Iaşi cele mai moderne soluţii de balizaj din ţara noastră, ceea ce face ca operaţiunile pe piste să se desfăşoare cu un plus de siguranţă în orice anotimp. Lămpile de balizaj cu LED asigură o iluminare mai puternică şi mai clară, îmbunătăţind vizibilitatea piloţilor şi reducând riscul de accidente în condiţii meteorologice dificile. Un alt aspect extrem de important este eficientizarea consumului energetic cu până la 60%, după cum arată studiile asupra unor aeroporturi internaţionale, un obiectiv pe care Aeroportul Iaşi îl va atinge cu succes prin acest sistem de ultimă generaţie”, a declarat Directorul General al UTI Construction and Facility Management, Florin Dimitrescu, în comunicatul de presă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb