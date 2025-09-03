Va confirma Wall Street şi anul acesta tradiţionala scădere de toamnă?

English Version

Piaţa americană de acţiuni intră în toamnă după o evoluţie spectaculosă în acest an, alimentată de apetitul insaţiabil pentru inteligenţa artificială, rezultatele companiilor şi aşteptările privind scăderea dobânzilor. Indicele S&P 500 a înregistrat, de la începutul anului până la finele lunii august, o apreciere de 9,8% şi de aproape 30% faţă de minimul din aprilie, consemnat după anunţarea tarifelor comerciale de către preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în aşa-numita ”Zi a Eliberării”.

Din perspectivă istorică, toamna s-a dovedit un anotimp agitat pentru pieţe, acţiunile americane având, de-a lungul timpului, cea mai slabă performanţă lunară în septembrie, în vreme ce octombrie a fost luna cu cea mai ridicată volatilitate.

Adam Turnquist, strateg tehnic şef la LPL Financial, a spus, citat de MarketWatch: ”Pieţele financiare îşi schimbă adesea ritmul în septembrie: de la lunile liniştite de vară, marcate de volume scăzute de tranzacţionare şi o volatilitate redusă, intră într-o perioadă asociată istoric cu slăbiciunea sezonieră şi cu o instabilitate mai ridicată a pieţei”.

• ”Efectul de septembrie”

Din 1928 încoace, indicele S&P 500 a înregistrat în luna septembrie o scădere medie de 1,2%, ceea ce o face cea mai slabă lună din an, arată un raport publicat în august de RBC Wealth Management şi semnat de vicepreşedintele Kelly Bogdanova.

”Chiar dacă nu este vorba de o scădere majoră în sine - până la urmă, piaţa poate să scadă cu atât într-o zi oarecare mai slabă - diferenţa este totuşi notabilă în raport cu evoluţia medie din celelalte luni”, spune Bogdanova.

Potrivit analistului, randamentele din septembrie ale pieţei americane au fost negative în 55% din cazuri începând cu anul 1928, semnificativ peste procentul de 39% a randamentelor negative din toate celelalte luni ale aceleiaşi perioade. Nouă dintre cele mai slabe 40 de luni au fost înregistrate în septembrie, mai mult decât în oricare altă lună. Octombrie, care are la rândul său are un istoric nefavorabil, se află pe locul următor, cu şase dintre cele mai slabe 40 de luni.

În patru dintre ultimele cinci luni septembrie evoluţia a fost şi mai slabă, cu un recul mediu de 4,2%. Anul trecut, indicele a încheiat luna pe plus, dar în lunile anterioare scăderile au variat între 3,9% în 2020, când pandemia era în plină desfăşurare, până la o scădere de 9,3% în 2022, când inflaţia post-pandemie atinsese cote ridicate.

Fenomenul nu se manifestă numai în Statele Unite. Acţiunile din Canada, Marea Britanie şi Hong Kong - pe lângă pieţele din alte regiuni - tind să aibă evoluţii slabe. Din 1970, indicii S&P/TSX Composite, FTSE All-Share şi Hang Seng au scăzut în medie cu 1,4%, 1,1% şi, respectiv, 1,0% în luna septembrie, conform analistului RBC Wealth Management.

• Ce influenţează ”efectul de septembrie”?

Cosmetizarea portofoliilor, vânzările pentru deducerea pierderilor şi psihologia investitorilor sunt printre elementele ce duc la formarea ”efectului de septembrie” în pieţele de acţiuni, în opinia vicepreşedintele Kelly Bogdanova.

”Credem că închiderea anului fiscal pentru multe fonduri mutuale influenţează slăbiciunea sezonieră din toamnă. Investitorii instituţionali tind să îşi «cureţe» portofoliile în septembrie şi octombrie, înainte de închiderea anului fiscal, vânzând acţiunile cu cele mai slabe performanţe şi, uneori, adăugând expunere pe acţiuni care au avut rezultate mai bune în lunile precedente (...). Pe măsură ce vând, acţiunile cu cele mai slabe rezultate tind adesea să rămână în urmă faţă de piaţă sau să scadă şi mai mult, ceea ce poate genera volatilitate şi frâna evoluţia principalilor indici bursieri”, a scris analistul RBC Wealth Management.

În Statele Unite, anul fiscal al guvernului federal nu coincide cu anul calendaristic, ci începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie al anului următor. Totuşi, nu toate entităţile folosesc acest calendar: companiile îşi pot alege propriul exerciţiu financiar, iar unele state americane au alte date de început pentru anul fiscal.

Kelly Bogdanova mai spune: ”Faptul că septembrie este, de obicei, o lună slabă, nu le scapă investitorilor instituţionali care administrează fonduri speculative, fonduri mutuale sau fonduri de pensii şi nici altor profesionişti din domeniul investiţiilor. Datele sunt bine cunoscute şi discutate de mult timp. Poate că slăbiciunea lunii septembrie a devenit, la un moment dat, o profeţie auto-împlinită, iar sezonalitatea anterioară a generat sezonalitate ulterioară. Unii specialişti din mediul academic în finanţe comportamentale au menţionat acest aspect ca pe un factor potenţial”.

Totuşi, analistul RBC Wealth Management punctează că fundamentele determină în primul rând performanţa acţiunilor, nu mişcările sezoniere. ”Istoricul slab al lunii septembrie nu ar trebui să îi determine pe investitorii pe termen lung să facă ajustări majore în portofoliu. Acest ciclu sezonier şi alte cicluri de piaţă merită respectate, dar nu ar trebui să domine deciziile de investiţii”, a scris Bogdanova.

• Argumentul optimist pentru acţiunile de creştere

O serie de analişti de pe Wall Street au în continuare o perspectivă pozitivă pentru

acţiunile amerciane în acest an, pe fondul atracţiei pentru inteligenţa artificială şi a perspectivei relaxării politicii monetare de către Rezerva Federală.

Adam Parker, fondator şi director executiv al platformei de informaţii şi servicii financiare Trivector Research, este optimist privind evoluţia pieţei în septembrie, scrie Investors Business Daily.

”Nu ne aşteptăm la o lună septembrie slabă. Entuziasmul pentru inteligenţa artificială este încă prezent, Rezerva Federală pare să adopte o atitudine mai relaxată, iar marjele brute pot creşte pentru majoritatea acţiunilor. Este un scenariu optimist în trei direcţii, greu de ignorat”, a spus el citat de publicaţia menţionată, într-un articol publicat la finele lunii trecute.

Sam Stovall, strateg-şef de investiţii la firma de analiză financiară CFRA, punctează că există mai multe sectoare ale pieţei bursiere care istoric au avut o performanţă superioară în septembrie. ”Nu este de mirare că sectoarele defensive - bunuri de consum de bază, energie, sănătate, utilităţi şi serviciile de comunicaţii - au rezistat cel mai bine, în timp ce sectoarele ciclice, mai expuse la fluctuaţiile economice, au înregistrat cele mai mari pierderi”, a afirmat Stovall, potrivit Investors Business Daily.

Adam Parker, fondator şi CEO al Trivariate Research, care anterior a fost director de cercetare cantitativă globală la Morgan Stanley, pledează pentru acţiunile de creştere de top, subliniind că ”Big Money” (investitorii instituţionali mari) pot folosi orice corecţie ca pe o oportunitate de a-şi mări deţinerile.

”Majoritatea investitorilor instituţionali cred că productivitatea generată de inteligenţa artificială va veni în 2026 şi 2027, aşa că vor să cumpere acţiuni de creştere solide dacă, într-un fel sau altul, acestea se vor corecta în septembrie. Acest lucru ne face să credem că, în lipsa unei schimbări semnificative de perspectivă, acţiunile nu vor scădea prea mult anul acesta în septembrie, având în vedere că visul productivităţii prin AI este încă viu”, a spus el, citat de publicaţia menţionată.

• Fundamentele sunt mai importante decât tendinţele sezoniere

Adam Turnquist de la LPL Financial punctează că tendinţele sezoniere pot fi ”un factor secundar” care să afecteze performanţei pieţei bursiere, în vreme ce alte ”forţe macroeconomice mai puternice”, precum starea economiei americane şi a companiilor din SUA, pot fi cele care, până la urmă, vor determina evoluţia viitoare a acţiunilor, potrivit MarketWatch.

Printre evenimentele cheie din septembrie care pot modela evoluţia pieţei se numără raportul privind angajările din august, care va arăta dacă încetinirea pieţei muncii din iulie se accentuează, şi şedinţa Fed din 16-17 septembrie, unde se aşteaptă o reducere a dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, la intervalul 4% - 4,25%.

Deşi o reducere a dobânzii în septembrie pare foarte probabilă, incertitudinea majoră rămâne ”dacă va fi una dovish (n.r. mai favorabilă stimulării economiei) sau hawkish (n.r. mai precaută, pentru a ţine sub control inflaţia)” - ceea ce va depinde de datele privind inflaţia şi ocuparea forţei de muncă publicate până la jumătatea lunii, spune Turnquist la MarketWatch. ”Per ansamblu, există multă incertitudine la intrarea în septembrie”, adaugă strategul.

Turnquist a mai spus că piaţa bursieră ar putea fi supracumpărată pe termen scurt, deoarece o mare parte din veştile bune, precum aşteptarea ca economia să reuşească o aterizare lină şi să evite o recesiune, par deja incluse în preţuri. ”Deşi acest lucru este corect, nu m-ar surprinde să vedem o verificare a realităţii (n.r. în sensul de corecţie), pentru a reflecta o parte din incertitudinile prin care trebuie să trecem în următoarele câteva săptămâni”, a adăugat el.

• Reducerile de dobândă, recesiunea şi piaţa acţiunilor

Angelo Kourkafas, strateg principal de investiţii la Edward Jones Investments, spune că, istoric,

reducerile de dobândă ale Rezervei Federale tind să susţină piaţa acţiunilor în perioadele când

economia nu se află în recesiune, iar condiţiile actuale sugerează că suntem pe această cale.

”Datele revizuite privind PIB-ul din trimestrul al doilea au confirmat că economia SUA rămâne solidă, înregistrând o creştere anualizată de 3,3%, după o contracţie de 0,5% în primul trimestru”, a scris strategul în ultima sa analiză săptămânală.

Kourkafas punctează că, în prezent, condiţiile financiare sunt mai relaxate decât în urmă cu

un an şi mai lejere decât în momentul în care Fed a început ciclul de majorări ale dobânzilor în 2022. ”Cum se aşteaptă ca Fed să reducă gradual rata de politică monetară până în 2026, o relaxare suplimentară poate continua să sprijine economia şi pieţele financiare”, a scris analistul Edward Jones Investments.

Din perspectiva investiţională, acest mediu poate alimenta o extindere a raliului, cu şanse de creştere pentru acţiunile companiilor de dimensiuni mici şi medii, pentru investiţiile de tip value şi sectoarele ciclice.

”Pe măsură ce vara se încheie, piaţa rămâne solidă, susţinută de efectele favorabile generate de AI, de creşterea profiturilor corporative şi de aşteptările privind o Rezervă Federală mai acomodativă. Credem că perspectivele pentru acţiuni rămân pozitive în următoarele douăsprezece luni. Totuşi, nu putem spune deocamdată că volatilitatea a dispărut complet. Istoric, următoarele două luni au fost sezonier dificile pentru acţiuni, adesea marcate de variaţii zilnice mai ample şi randamente mai modeste. Partea bună: aceste dificultăţi sezoniere tind să fie temporare, iar pieţele revin, de regulă, în forţă în lunile care urmează”, a spus Kourkafas.

• Tarifele comerciale şi profitabilitatea companiilor

Există totuşi mai multe elemente care pot perturba piaţa în septembrie, spune Terry Sandven, strateg-şef de acţiuni la US Bank Asset Management, conform Investors Business Daily.

Analistul afirmă că strategiile de atenuare ale efectelor tarifelor comerciale ”sunt încă în lucru” şi că persistă incertitudinea cu privire la ”cum şi dacă furnizorii, companiile sau consumatorii vor suporta în cele din urmă cea mai mare parte a costurilor tarifare”.

Profitabilitatea corporaţiilor poate fi afectată de această situaţie, iar revizuirile ascendente sau descendente ale estimările privind câştigurile pot determina ajustări ale preţurilor acţiunilor.