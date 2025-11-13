Vânzările globale de maşini electrice cresc

Vânzările globale de maşini complet electrice şi hibride plug-in (care pot fi încărcate la priză) au crescut cu 23% în octombrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1,9 milioane de unităţi, datorită cererii puternice înregistrată pe principalele pieţe internaţionale, potrivit firmei de cercetare de piaţă Rho Motion, scrie Reuters.

Europa a fost liderul creşterii regionale a vânzărilor de vehicule electrice, susţinută de cererea puternică din Germania, Franţa şi Regatul Unit, chiar dacă vânzările totale au înregistrat o uşoară scădere după o lună de vârf. În acelaşi timp, Uniunea Europeană a aprobat noi proiecte pentru dezvoltarea bateriilor, mai notează sursa menţionată.

China este cea mai mare piaţă auto din lume şi reprezintă peste jumătate din vânzările globale de vehicule electrice, care, potrivit datelor firmei Rho Motion, includ atât maşinile complet electrice, cât şi hibridele plug-in.

Diferenţa de preţ dintre vehiculele electrice şi cele cu motor termic (ICE - Internal Combustion Engine, adică pe benzină sau motorină) este mult mai mică în China, comparativ cu pieţele din Europa sau America de Nord, a declarat Charles Lester, manager de date la Rho Motion.

America de Nord a avut un impact negativ asupra rezultatelor lunare, vânzările de vehicule electrice scăzând cu 41% după nivelurile record din august şi septembrie, deoarece cererea s-a redus odată cu expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, a precizat Lester.

Vehiculele complet electrice rămân mult mai scumpe decât modelele similare cu motor cu ardere internă din Statele Unite, ceea ce a contribuit la scăderi accentuate ale vânzărilor din octombrie pentru marii producători auto, mai notează Reuters.

Cifrele

Vânzările globale de vehicule complet electrice şi hibride plug-in au crescut cu 23%, ajungând la 1,9 milioane de unităţi în luna octombrie. Vânzările din China au crescut la aproximativ 1,3 milioane de vehicule. În Europa, vânzările au urcat cu 36%, ajungând la 372.786 de unităţi, în timp ce în America de Nord au scăzut cu 41%, până la 100.370 de unităţi. În restul lumii, vânzările au crescut cu 37%, ajungând la 141.368 de vehicule, potrivit datelor firmei Rho Motion, scrie publicaţia menţionată.

”Creşterea totală din Europa de la începutul anului se menţine la un nivel relativ ridicat şi ne aşteptăm la vânzări solide spre sfârşitul anului. Estimările sunt ca piaţa auto din China să înregistreze o creştere puternică în lunile noiembrie şi decembrie, stimulată de efectul achiziţiilor anticipate, întrucât ţara trece de la o scutire totală de taxe aferente achiziţiilor la una de doar 50% pentru vehiculele electrice noi ”, a declarat Lester, citat de Reuters.