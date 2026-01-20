Vânzările grupului Renault au crescut cu 3,2% în 2025

Grupul Renault a raportat marţi o creştere de 3,2% a volumelor sale de vânzări în 2025, până la 2,33 milioane de vehicule, acesta fiind al treilea an consecutiv de creştere a vânzărilor grupului auto francez, informează AFP.

Marca Dacia a vândut anul trecut 697.408 vehicule, în urcare cu 3,1% faţă de 2024, depăşind astfel pragul de 10 milioane de vehicule vândute din 2004, a mai informat AFP.

În Europa, Dacia a înmatriculat 601.765 de vehicule, în creştere cu 2,9% comparativ cu anul precedent, obţinând o cotă de piaţă de 7,9% pe segmentul autoturismelor, potrivit sursei citate. Rezultatele au fost susţinute de principalele cinci modele ale mărcii, în special Sandero, cel mai bine vândut autoturism din Europa pe toate canalele. Lansat în al doilea trimestru al anului 2025, Bigster a devenit cel mai bine vândut C-SUV către clienţii privaţi din Europa în a doua jumătate a anului, precizează AFP.

Dacia a continuat electrificarea gamei sale în 2025, iar datorită modelelor Duster şi Bigster, vânzările de vehicule hibride s-au dublat, cu un avans de 121,7%, reprezentând acum 19,2% din totalul vânzărilor de autoturisme ale mărcii, conform AFP. Aproximativ unul din patru vehicule Dacia vândute este acum electrificat, dublu faţă de anul precedent.

Marca Renault, principalul brand al grupului, a înregistrat o creştere a vânzărilor cu 3,2%, până la 1,63 milioane de unităţi, graţie unei majorări de 10% a vânzărilor de autoturisme, compensată însă de scăderea de 16,5% a vânzărilor de vehicule utilitare, a raportat AFP.

Fabrice Cambolive, director de creştere al Grupului Renault, a declarat pentru AFP că „rezultatele comerciale reflectă alinierea dintre planul nostru de produs axat pe valoare, politica comercială riguroasă şi strategia consecventă. Performanţa internaţională completează creşterea în Europa, iar complementaritatea mărcilor şi tehnologiilor noastre rămâne un punct forte în satisfacerea nevoilor în continuă schimbare ale clienţilor.”

Pentru 2026, Grupul Renault intenţionează să continue ofensiva de produs prin reînnoirea şi extinderea ofertei de vehicule cu combustie internă şi electrice în Europa, inclusiv cu noul Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, o nouă Dacia electrică în segmentul A, o nouă Dacia hibridă în segmentul C şi Alpine A390. De asemenea, grupul vizează creşterea pe plan internaţional prin lansări precum Renault Boreal în America Latină şi Turcia, Renault Duster în India, Renault Filante în Coreea de Sud şi o nouă camionetă Renault în America Latină, a informat AFP.