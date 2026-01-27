Venezuela: Preşedinta interimară prevede o creştere cu 55% a investiţiilor petroliere în 2026

Venezuela prevede o creştere cu 55% a investiţiilor în sectorul petrolier pentru anul 2026, ca urmare a unei deschideri mai mari către sectorul privat, posibilă prin reforma legii hidrocarburilor aflată în curs de adoptare de Adunarea Naţională, a anunţat luni preşedinta interimară Delcy Rodríguez, potrivit AFP.

Conform AFP, Delcy Rodríguez a declarat, în cadrul unei consultări publice privind reforma legislativă, că anul trecut investiţiile au fost de aproximativ 900 de milioane de dolari, iar pentru acest an au fost deja semnate investiţii în valoare de 1,4 miliarde de dolari.

„Trebuie să trecem de la statutul de ţară cu cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă la cel de gigant al producţiei”, a afirmat preşedinta interimară, citată de AFP.

AFP aminteşte că Delcy Rodríguez i-a succedat lui Nicolas Maduro, capturat de Statele Unite pe 3 ianuarie.

Potrivit mai multor analişti citaţi de AFP, legea promisă de autorităţile de la Caracas a fost elaborată sub presiunea Statelor Unite, după capturarea lui Nicolas Maduro, Washingtonul neascunzându-şi interesul pentru petrolul venezuelean.

AFP notează că Venezuela, cunoscută odinioară drept „Venezuela Saudită”, era un jucător major pe piaţa globală a petrolului şi deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume.

Producţia actuală este de aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi, potrivit autorităţilor citate de AFP.

Aceeaşi sursă arată că ani de proastă gestionare şi corupţie au dus la prăbuşirea producţiei de la un vârf de peste trei milioane de barili pe zi la începutul anilor 2000 la un minim istoric de 350.000 de barili pe zi în 2020.

Legea hidrocarburilor a fost adoptată în primă lectură joi şi urmează să fie aprobată definitiv în următoarele zile, în condiţiile în care partidul aflat la putere deţine majoritatea absolută în Adunarea Naţională după boicotul opoziţiei la alegerile legislative din 2025, relatează AFP.

Până în prezent, producţia de petrol a fost domeniul exclusiv al statului sau al societăţilor mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, subliniază AFP.

Proiectul de lege prevede că „companiile private cu sediul” în Venezuela vor putea exploata petrolul după semnarea contractelor, conform informaţiilor transmise de AFP.