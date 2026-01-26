Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord

Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu venezuelean a plecat duminică din portul Jose cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) din Statele Unite. Este primul transport trimis direct în SUA în cadrul acordului de 50 de milioane de barili convenit luna aceasta între Caracas şi Washington, potrivit News.ro.

Casele de trading Vitol şi Trafigura au primit în ianuarie licenţele americane care le permit să încarce şi să exporte petrol venezuelean. Până acum, transporturile erau redirecţionate către terminale din Caraibe, de unde erau vândute ulterior rafinăriilor din alte regiuni ale lumii, conform sursei citate.

Nava Gloria Maris, sub pavilion liberian, este primul vas care navighează direct către un port american din Venezuela de la începutul implementării acordului. În aceeaşi zi, un al doilea tanc, Volans, sub pavilion Barbados, a plecat din portul Jose cu aproximativ 450.000 de barili de ţiţei, cu destinaţia terminalul Bullen Bay din Curaçao, notează News.ro.

Traderii au expediat deja între 10 şi 11 milioane de barili de petrol venezuelean în cadrul acordului, iar următorul pas este exportul de păcură.

Venezuela trebuie însă să elibereze din stocurile interne, care depăşeau 40 de milioane de barili luna trecută, pentru a putea creşte producţia după ani de blocadă asupra navelor sancţionate, adaugă News.ro.