Venituri şi profit în scădere pentru Oil Terminal

English Version

Oil Terminal (OIL), compania ce operează terminalul petrolier din Portul Constanţa, a raportat un declin de 65% a profitului net în prima jumătate a anului, până la 12,8 milioane lei, în vreme ce veniturile din prestarea de servicii s-au ridicat la 184 milioane lei, în scădere cu 20% comparativ cu cele raportate în primele şase luni ale anului trecut, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Declinul a fost cauzat de reducerea cantităţii de produse derulate prin terminalul petrolier, comparativ cu jumătatea anului trecut. Cantitatea de ţiţei s-a diminuat cu 26%, la 1,85 milioane tone, în vreme ce cantitatea de motorină a scăzut cu 18%, până la 1,63 milioane tone. Cantitatea de produse chimice s-a redus cu 48%, la 245 de tone, în vreme ce cantitatea totală de produse derulate s-a ridicat 3,95 milioane tone, cu 23% mai mică decât cea din primele şase luni ale anului trecut.

Tarifele reglementate practicate de societate în primul semestru 2025 pentru prestaţiile de ţiţei, motorină, biodiesel şi benzină sunt cele aprobate de ANRM în decembrie 2023 şi în vigoare din ianuarie 2024.

Cheltuielile cu personalul s-au ridicat la aproape 85 milioane lei, cu 9% peste cele din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce cheltuielile cu amortizarea au fost de 15 milioane lei, mai mari cu 21% comparativ cu cele realizate în intervalul ianuarie-iunie 2024. În schimb, alte cheltuieli de exploatare s-au diminuat cu 38%, până la 44,6 milioane lei.

Societatea Oil Terminal are în componenţă trei depozite, cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 1,1 milioane metri cubi, din care: Secţia Platformă Nord - depozit scos din exploatare; Secţia Platformă Port, situată în incinta Port dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 103.000 metri cubi, destinată pentru stocare produse petroliere şi produse chimice lichide; Secţia Platformă Sud, capacitate de aproximativ 968.000 metri cubi, folosită pentru depozitare ţiţei, benzină, motorină, păcură.

Statul Român deţine, prin Ministerul Energiei, 87,7% din operatorul portuar din Constanţa, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 350 milioane de lei.