Victor Negrescu cere deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova la UE

Eurodeputatul social-democrat spune că a făcut acest demers în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova şi leagă iniţiativa de rezultatul alegerilor din Ungaria, care, potrivit lui, deschide o nouă oportunitate pentru această decizie, notează News.ro.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova”, a transmis Victor Negrescu, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Conform News.ro, oficialul a susţinut că alegerile din Ungaria oferă „o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimităţii şi de opoziţia guvernului anti-european şi pro-rus de la Budapesta”.

Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau ar putea fi agreată mai devreme la nivelul ambasadorilor, a mai spus Victor Negrescu, conform News.ro.

„Republica Moldova a făcut progrese reale şi a demonstrat că îşi asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare şi ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a declarat Victor Negrescu, potrivit News.ro.