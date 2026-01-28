Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Victor Negrescu: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală

T.B.
Politică / 28 ianuarie, 09:52

Victor Negrescu: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală

Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD), preşedinte al grupului de lucru PES pentru Cadrul Financiar Multianual, a coordonat prima reuniune dedicată acestui dosar esenţial, a anunţat europarlamentarul pe Facebook.

Victor Negrescu apreciază că Europa intră într-o etapă decisivă şi că viitorul buget trebuie să arate „dacă vrem o Europă care livrează rezultate pentru oameni sau una care ezită într-un context global tot mai dificil”, a transmis acesta pe platforma socială.

„Europa intră într-o etapă decisivă. Viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) va arăta foarte clar ce fel de Europă vrem: una care protejează, investeşte şi livrează rezultate pentru oameni sau una care ezită într-un context global tot mai dificil”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

„În calitate de vicepreşedinte al Party of European Socialists şi preşedinte al grupului de lucru PES pentru Cadrul Financiar Multianual, am coordonat prima reuniune dedicată acestui dosar esenţial”, a mai adăugat Victor Negrescu pe contul său.

Acesta a anunţat că la reuniune s-au pus la aceeaşi masă reprezentanţi ai partidelor de stânga din toată Europa, reprezentanţi ai Consiliului, ai Comitetului Regiunilor, ai Comisiei Europene, parlamentari europeni şi naţionali, conform postării sale.

„Mesajul nostru este clar: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală. Avem nevoie de un buget ambiţios, echitabil şi orientat spre viitor”, a transmis Victor Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul PSD a prezentat şi priorităţile social-democraţilor europeni: „un Fond Social European Plus mai puternic, cu resurse dedicate incluziunii sociale, combaterii sărăciei şi Garanţiei pentru copii”; „o politică de coeziune solidă, bazată pe parteneriat real cu autorităţile locale şi regionale”; „investiţii serioase în locuinţe accesibile şi decente”; „competitivitate construită sustenabil şi locuri de muncă de calitate”; „o politică agricultură axată pe cei care muncesc cu adevărat şi produse sănătoase”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

„Cetăţenii se aşteaptă ca Europa să fie un scut, dar şi un motor de dezvoltare. Bugetul UE trebuie să fie un instrument real de solidaritate şi transformare, astfel încât nicio regiune şi niciun cetăţean să nu fie lăsat în urmă. Vom continua acest proces în lunile următoare, cu responsabilitate şi determinare, pentru un buget european care să răspundă cu adevărat nevoilor oamenilor”, a mai transmis Victor Negrescu pe Facebook.

  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 10:02)

    Cand au fost certitudini globale, bosule?

