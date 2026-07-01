Vijeliile puternice au inundat Capitala şi au blocat transportul în comun

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) a dispus suplimentarea efectivelor de dispeceri în cursul nopţii precedente pentru gestionarea fluxului mare de apeluri, potrivit unei informări oficiale publicate pe pagina de Facebook a instituţiei. Măsura a fost adoptată pentru asigurarea preluării cu celeritate a tuturor solicitărilor primite prin numărul unic de urgenţă 112, în contextul pagubelor majore generate de fenomenele meteorologice severe, informează sursa citată.

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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă în continuare miercuri dimineaţă, în urma inundării masive cauzate de furtuna din timpul nopţii.

Angajaţii Metrorex au delimitat complet zona afectată şi interzic accesul călătorilor care doresc să acceadă către Magistrala 1.

Pompierii intervin în subteran cu motopompe pentru extragerea volumului mare de apă acumulat pe ambele sensuri de deplasare, pe toată lungimea peronului.

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În noaptea de marţi spre miercuri în Capitală a plouat în câteva ore mai mult decât într-o lună normală, arată datele ANM. Cel mai mult a plouat la staţia meteo Băneasa: peste 88 l/mp.

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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) înregistrează sute de acţiuni operative în Bucureşti şi judeţul Ilfov, regiuni aflate succesiv sub incidenţa a 19 avertizări meteo de tip nowcasting. Autorităţile au ridicat gradul de alertă direct la cod roşu din cauza intensităţii extreme a fenomenelor meteorologice şi au emis tot atâtea mesaje RO-Alert pentru protecţia populaţiei, arată datele oficiale.

Bilanţul provizoriu indică 925 de intervenţii de urgenţă desfăşurate de pompieri în Capitală, dintre care 756 pentru degajarea copacilor doborâţi şi zeci de acţiuni pentru evacuarea apei din case, curţi sau subsoluri, informează ISU. Vijelia puternică a afectat grav infrastructura urbană, provocând avarierea a 428 de autoturisme şi a 64 de imobile, conform rapoartelor.

O situaţie deosebit de gravă s-a înregistrat în Sectorul 1, unde mai multe maşini au fost acoperite complet de apă în pasajul rutier de la Poligrafiei, notează salvatorii. Pompierii au fost nevoiţi să înoate pentru a verifica interiorul autoturismelor inundate şi pentru a se asigura că nu există persoane blocate, transmite sursa citată.

Instabilitatea atmosferică se menţine pe tot parcursul zilei de miercuri în regiunea Capitalei, avertizează meteorologii. Prognoza indică noi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice frecvente, căderi de grindină şi rafale de vânt de până la 50 km/h, în timp ce temperatura maximă va urca până la valoarea de 31 de grade, arată datele ANM.

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„Am luat legătura cu o parte din primarii de sector şi aceştia au luat măsuri pentru remedierea situaţiilor apărute în urma fenomenelor extreme”, declară primarul general, Ciprian Ciucu, miercuri dimineaţă, la ieşirea de la marcarea măsurii controlului judiciar.

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„În urma furtunii din această seară, echipele Primăriei Sectorului 2 intervin la această oră pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteo şi pentru deblocarea căilor de acces. Avem 26 de arbori căzuţi, crengi rupte şi acumulări de apă în mai multe zone din sector. Nu există victime. Sunt pagube materiale, unele însemnate”, scrie primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

În teren acţionează zeci de lucrători de la Serviciul Spaţii Verzi şi salubritate, sprijiniţi de echipaje de monitorizare ale Poliţiei Locale, declară primarul. Intervenţiile logistice continuă până la degajarea tuturor zonelor afectate şi restabilirea condiţiilor de siguranţă pentru cetăţeni, arată datele transmise de acesta.

Proprietarii cu autoturisme avariate de arborii doborâţi pot solicita despăgubiri direct din bugetul local, precizează Rareş Hopincă. Cererea oficială şi documentele justificative trebuie depuse în termen de maximum 72 de ore de la producerea pagubei, conform regulamentului aprobat de Consiliul Local, menţionează edilul în mesajul său.

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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 rămâne închisă temporar după ce precipitaţiile abundente din Capitală au provocat infiltraţii masive şi au inundat calea de rulare, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Metrorex.

Echipele tehnice intervin pentru evacuarea apei şi remedierea defecţiunilor, astfel încât traficul subteran să revină la normal în condiţii de siguranţă, notează sursa citată.

Circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se modifică semnificativ în urma acestui incident, informează compania de transport. Călătorii care circulă între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare coboară la staţia Ştefan cel Mare, la linia 2, conform planului de avarie.

Garniturile de metrou funcţionează fără întrerupere doar pe tronsonul cuprins între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, arată datele operative. Infrastructura subterană dispune de instalaţii de pompare automate, însă debitul extrem de ridicat a impus aplicarea unor proceduri speciale de urgenţă, transmite compania.

Personalul de exploatare acţionează permanent la faţa locului pentru limitarea efectelor inundaţiei şi igienizarea zonei afectate, notează Metrorex. Reprezentanţii instituţiei îşi cer scuze pentru disconfortul creat şi promit reluarea traficului imediat după readucerea parametrilor tehnici la nivelul optim, conform sursei menţionate.

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Un cod roşu de vreme severă a provocat pagube însemnate şi blocaje majore în Bucureşti miercuri dimineaţă, după ce precipitaţiile masive şi vântul puternic au inundat mai multe străzi, pasaje rutiere şi staţii de metrou, Informează G4Media.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) înregistrează aproape 1.000 de intervenţii de urgenţă pentru îndepărtarea sutelor de copaci smulşi şi evacuarea apei acumulate, transmite sursa menţionată.

Echipele de intervenţie acţionează în teren cu autospeciale şi motopompe pentru degajarea drumurilor principale şi restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, arată rapoartele logistice. Pagubele materiale includ zeci de autoturisme avariate de arborii căzuţi şi subsoluri inundate în mai multe cartiere ale Capitalei, potrivit datelor centralizate de serviciile de urgenţă.