Viorica Dăncilă dă explicaţii despre cele patru case pe care le deţine

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, afirmă că poate justifica toate cele patru case pe care le deţine, spunând că una a început să o construiască încă din 1999, iar celelalte sunt un apartament la Videle, o casă moştenită de la mama sa şi o alta a socrilor, "o casă de ţară". "Poate am avut ghinion să nu am şase case care să le iau din meditaţii. Eu tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu", susţine Dăncilă.

Dăncilă a fost întrebată, joi seară, într-o conferinţă de presă despre cele patru case trecute în declaraţia de avere şi de unde a avut bani pentru ele.

"Totul se poate justifica: am fost nouă ani europarlamentar", a spus Dăncilă.

Dăncilă a dat explicaţii despre casa pe care o deţine la Predeal, pe care spune că a început să o construiască din 1999 şi pe care n-a terminat-o nici acum.

Ea a spuse că mai are "un apartament într-un bloc modest din Videle", o altă casă pe care a moştenit-o de la mama sa, decedată, şi o a patra la ţară, a socrilor, pe care o descrie drept "o casă modestă, o casă de ţară".

"Poate am avut ghinion să nu am şase case care să le iau din meditaţii. Eu tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu", a spus Dăncilă.