Vista Bank lansează, în premieră naţională, plăţile instant RoPay Contactless între persoane fizice

I.S.
20 august

Vista Bank lansează, în premieră naţională, plăţile instant RoPay Contactless între persoane fizice

Vista Bank extinde funcţionalităţile sistemului RoPay dezvoltat de TRANSFOND şi devine prima bancă din România care oferă plăţi instant de tip contactless între persoane fizice, de la un cont bancar la altul, direct din Mobile Banking, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

După lansarea în luna iulie a plăţilor RoPay prin cod QR, Vista Bank continuă integrarea cu sistemul naţional de plăţi instant cu telefonul mobil şi introduce pe piaţă o nouă funcţionalitate inovatoare: RoPay Contactless între persoane fizice.

Potrivit sursei, noul serviciu permite efectuarea de plăţi instant în lei între două persoane fizice aflate în proximitate, direct din Mobile Banking, prin simpla apropiere a telefoanelor mobile. Tranzacţiile prin sistemul naţional de plăţi RoPay au multiple avantaje, fiind:

-Simple - tranzacţiile au loc fără introducerea manuală a datelor de plată;

-Sigure - se realizează exclusiv din aplicaţiile de Mobile Banking ale băncilor, din cont în cont;

-Gratuite - costuri zero pentru persoane fizice;

-Instant - procesarea durează doar câteva secunde;

-Disponibile - pot fi făcute oricând, oriunde.

Plăţile sunt procesate în lei, cu o limită de 49.999 lei per tranzacţie şi sunt disponibile doar pe telefoanele mobile echipate cu sistem de operare Android.

„Lansarea plăţilor RoPay Contactless se înscrie în strategia noastră de simplificare a experienţei bancare pentru clienţi prin soluţii digitale eficiente şi inovatoare, care le aduc un plus de confort, siguranţă şi rapiditate în activitatea bancară de zi cu zi. Suntem mândri să fim prima bancă din România care oferă această funcţionalitate şi vom continua să extindem ecosistemul RoPay cu noi opţiuni utile pentru clienţi, precum transferuri bazate pe alias, plăţi POS sau de facturi prin Cod QR, e/m-commerce şi altele. Doresc să le mulţumesc în mod special echipelor TRANSFOND şi Getik, a căror deschidere, implicare şi profesionalism ne-au permis integrarea rapidă a noii soluţii.” - a declarat Raluca Dobre, Director Canale Alternative şi Transformare, Vista Bank.

"RoPay Contactless reprezintă un pas natural în evoluţia plăţilor instant din România şi confirmă potenţialul ecosistemului pe care îl construim împreună cu băncile şi partenerii tehnologici. Această capabilitate RoPay nu este doar o premieră naţională, ci şi o demonstraţie a capacităţii industriei financiare locale de a livra soluţii digitale la standarde europene. Prin extinderea funcţionalităţilor RoPay, ne propunem să accelerăm o trecere mai substanţială de la numerar la plăţi electronice, să reducem costurile asociate şi să creştem incluziunea financiară şi atractivitatea operaţiunilor bancare prin aplicaţiile de profil, punând la dispoziţia consumatorilor soluţii moderne, simple şi sigure.” - a adăugat Răzvan Faer, Director Dezvoltare, TRANSFOND.

Conform comunicatului, în implementarea noului serviciu RoPay, Vista Bank colaborează cu Getik, o companie românească de tehnologie specializată în soluţii digitale pentru industria bancară.

„Suntem onoraţi să contribuim la lansarea unei premiere tehnologice în România. Am livrat modulul RoPay Contactless într-un timp record datorită arhitecturii noastre de platformizare, care integrează nativ canalele digitale cu ecosistemele de plăţi, precum şi datorită colaborării excelente cu Vista Bank şi TRANSFOND.” - a declarat Ghenadie Dumanov, CEO, Getik.

RoPay a fost dezvoltat de TRANSFOND împreună cu Asociaţia Română a Băncilor şi este oferit consumatorilor finali prin intermediul aplicaţiilor de mobile banking ale băncilor comerciale din România. RoPay urmăreşte cu precădere migrarea plăţii din cash în mediul electronic, prin utilizarea unui tip de plată rapidă, accesibilă din punct de vedere al preţului (gratuită pentru persoanele fizice), simplă şi la cele mai înalte standarde de securitate.

