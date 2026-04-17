Visual Fan închide 2025 cu performanţe financiare în creştere

Visual Fan S.A., companie românească cu peste 20 de ani de experienţă, listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul ALW, anunţă rezultatele financiare remarcabile pentru anul 2025. În 2026, compania accelerează construcţia unui ecosistem de business în care energia verde, mobilitatea electrică şi tehnologia se integrează într-un model coerent, orientat către creştere sustenabilă şi relevanţă pe termen lung.

Lansată în 2022, strategia Green by Allview şi-a demonstrat eficienţa prin trei ani de creştere constantă şi consolidare, iar în 2026 compania face pasul către o nouă etapă: scalare pe segmentele cu potenţial ridicat şi întărirea unui model de business integrat.

2025, anul dublării cifrei de afaceri şi al consolidării profitabilităţii

În 2025, compania Visual Fan a înregistrat o dublare a cifrei de afaceri, ajungând la 200,99 milioane lei, comparativ cu 95,67 milioane lei în 2024, şi un profit net de 12,77 milioane lei, în creştere cu peste 125% faţă de anul precedent. La nivel de Grup, cifra de afaceri a atins 236,91 milioane lei, profitul net a crescut la 17,08 milioane lei, cu o marjă netă de peste 7%, confirmând eficienţa modelului de business şi sinergiile dintre liniile de activitate.

„Rezultatele din 2025 validează direcţia strategică şi capacitatea noastră de execuţie a proiectelor pe care le dezvoltăm. În 2026, focusul este pe scalare controlată, disciplină financiară şi investiţii în segmente cu randament ridicat”, a declarat Lucian Peticilă, CEO Visual Fan S.A.

Compania îşi propune să menţină echilibrul între investiţii şi profitabilitate, într-un context economic volatil, mizând pe optimizarea bugetelor, alocarea eficientă a resurselor şi extinderea la nivel naţional şi regional.

Priorităţile strategice pentru 2026

Într-un context economic şi geopolitic marcat de volatilitate, presiuni asupra lanţurilor de aprovizionare şi schimbări la nivel global, Visual Fan abordează anul 2026 cu o strategie construită pe rezilienţă, adaptabilitate şi disciplină operaţională. În acest context, direcţia strategică pentru 2026 este una clară: dezvoltare sustenabilă, scalare controlată şi consolidarea unor linii de business cu potenţial ridicat, capabile să performeze într-un mediu economic complex.

În zona energiei verzi, compania accelerează dezvoltarea diviziei Allview Energy, considerată nucleul de scalare strategică. Direcţia este orientată către extinderea proiectelor de stocare a energiei, dezvoltarea infrastructurii de medie şi înaltă tensiune şi extinderea portofoliului de parcuri fotovoltaice mai mari de 5 MWp. Prin această abordare, Visual Fan urmăreşte să transforme Allview Energy într-un jucător relevant în zona Full EPC, capabil să livreze proiecte complexe, cu impact economic şi energetic semnificativ, într-un sector aflat în continuă expansiune la nivel regional.

În prezent, divizia Allview Energy derulează proiecte de stocare de peste 200 MWh şi proiecte fotovoltaivce de aproximativ 100 MW, consolidându-şi astfel direcţia strategică şi expertiza operaţională.

În paralel, divizia Allview Auto intră într-o etapă de dezvoltare susţinută, cu obiective clare de creştere a reţelei de parteneri cu aproximativ 30% şi atingerea unei acoperiri naţionale de circa 80% pentru activităţile de vânzare şi service. Strategia pentru 2026 vizează, totodată, o creştere a vânzărilor cu 25% faţă de anul precedent, susţinută de extinderea distribuţiei şi consolidarea prezenţei în piaţă.

Această evoluţie este susţinută şi de lansarea recentă a modelului Allview 4City, un vehicul electric urban accesibil, care poate fi condus de la vârsta de 16 ani cu permis categoria B1, oferă o autonomie de până la 300 km şi este echipat cu sisteme esenţiale de siguranţă, inclusiv două airbaguri frontale, într-o configuraţie practică cu 5 uşi. 4City se remarcă printr-un nivel ridicat de echipare, incluzând Android Auto şi Apple CarPlay, sistem de camere 360°, încărcare rapidă, precum şi funcţionalităţi adaptate utilizării urbane zilnice.

Strategia diviziei include, de asemenea, participarea la minimum cinci târguri naţionale şi internaţionale de profil, cu obiectivul de a creşte vizibilitatea brandului şi de a extinde reţeaua de parteneri la nivel regional. Prin aceste iniţiative, divizia Allview Auto urmăreşte să crească accesibilitatea soluţiilor de mobilitate electrică şi să îşi consolideze poziţia într-un segment aflat în plină dezvoltare.

În 2025, divizia Allview Auto a depăşit o cotă de piaţă de 42% pe segmentul CityZEN, confirmând atractivitatea modelului şi relevanţa sa pentru mobilitatea urbană accesibilă.

Divizia Electronice & IT rămâne pilonul de stabilitate şi predictibilitate al businessului, evoluând în acelaşi timp către un model integrat, adaptat cerinţelor consumatorului modern. În 2026, compania va continua extinderea gamelor de produse, inclusiv în zona electrocasnicelor Allview Sensy, şi va accelera integrarea acestora într-un ecosistem conectat, orientat către locuinţa inteligentă şi eficienţa energetică.

Prin proiectul ERA, Allview dezvoltă un ecosistem digital bazat pe abonamente, orientat pe obţinerea de venituri recurente, susţinut de aplicaţia ERA Health şi platforma ERA HoReCa. Compania investeşte constant în dezvoltarea acestui ecosistem, pentru a contribui la creşterea valorii per utilizator şi a retenţiei pe termen mediu şi lung.

După o perioadă de investiţii, consolidare şi scalare a businessului sub strategia Green by Allview, compania intră într-o etapă de maturitate strategică, în care accentul este pus pe creştere sustenabilă şi eficienţă operaţională. La nivel de grup, pentru acest an este previzionată o creştere a cifrei de afaceri de peste 10% şi a profitului de aproximativ 20%. La nivelul companiei Visual Fan, planificarea reflectă o evoluţie echilibrată a profitabilităţii, de aproximativ 6%, susţinută de consolidarea operaţiunilor şi optimizarea continuă a resurselor.

Compania Visual Fan îşi propune să transforme performanţa financiară într-un avantaj competitiv sustenabil, prin menţinerea unei discipline financiare riguroase, direcţionarea investiţiilor către segmente cu randament ridicat şi extinderea operaţională într-un ritm echilibrat. Această abordare reflectă angajamentul companiei de a construi un model de business solid, capabil să genereze valoare pe termen lung, într-un mediu economic în continuă schimbare.

„2026 este anul în care trecem de la creştere la poziţionare strategică. Nu construim doar linii de business, ci un ecosistem integrat în jurul energiei, mobilităţii şi tehnologiei. Avem experienţă de peste 20 de ani, disciplină şi infrastructura necesară pentru a scala inteligent şi pentru a deveni relevanţi în industrii care vor defini următorul deceniu. Prioritatea noastră nu este doar creşterea, ci construirea unei companii capabile să performeze sustenabil, la scară mare.” a declarat Lucian Peticilă, CEO Visual Fan S.A.

La nivel bursier, Visual Fan S.A. (BVB: ALW) este listată pe segmentul AeRO Premium al Bursei de Valori Bucureşti, poziţionându-se ca unul dintre emitenţii relevanţi din categoria companiilor de creştere. Evoluţia acţiunii reflectă interesul în creştere al investitorilor pentru modelul de business al companiei şi pentru direcţiile sale strategice. Titlurile ALW se tranzacţionează în prezent în jurul valorii de ~20,4 lei/acţiune, ceea ce corespunde unei capitalizări bursiere de peste 137 milioane lei, marcând o apreciere de aproximativ 58% în ultimul an.