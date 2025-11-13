Vitalaire România se alătură comunităţii One United Properties

One United Properties (BVB: ONE) anunţă semnarea unui nou contract de închiriere cu Vitalaire România, filială a grupului Air Liquide, care îşi va reloca birourile în cadrul dezvoltării One Cotroceni Park, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm.

Această mutare marchează o nouă etapă în strategia companiei de consolidare a prezenţei sale pe piaţa din România şi de aliniere a operaţiunilor locale la aceleaşi standarde de eficienţă, confort şi sustenabilitate pe care le aplică la nivel global.

„Faptul că Vitalaire, parte din Grupul Air Liquide, a ales un spaţiu de birouri din portofoliul One United Properties confirmă că mediul de lucru poate deveni un catalizator pentru performanţă şi inovaţie. Clădirile noastre sunt concepute pentru a oferi un echilibru real între productivitate, sănătate şi calitatea vieţii la birou. Un astfel de parteneriat marchează o nouă colaborare între două organizaţii care privesc sustenabilitatea nu ca pe o tendinţă, ci ca pe o formă de progres”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

„Relocarea în cadrul clădirii de birouri One Cotroceni Park reflectă angajamentul nostru de a crea un spaţiu de lucru care să motiveze echipele noastre şi care să fie în acord cu principiile de sustenabilitate şi inovaţie ale Grupului Air Liquide. Ne bucurăm să ne alăturăm unei comunităţi care împărtăşeşte aceleaşi valori şi viziune pentru viitor”, a transmis reprezentantul Vitalaire România.