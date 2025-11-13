Vlad Voiculescu a fost numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, potrivit news.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numiri în funcţie a mai multor consilieri. Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare, Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni.
De asemenea, Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.
Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie.
Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea Uniunii Salvaţi România.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 14:22)
Ieri fixa strategii anticoruptie,azi numeste consilier pe unul cercetat de DNA in curs,nu in trecut.Asa ca imagine,da extrem de rau,practic ne spune Nicushor ca una zice,alta fumeaza.Pare ca se aliniaza perfect cu magistratii,vorbesc de rau coruptia doar ca rezultatele prezinta coruptia ca pe un bun national,nu ne putem lipsi de ea!
2. fără titlu
(mesaj trimis de wes în data de 13.11.2025, 15:10)
"Fara penali in functii publice."
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 15:13)
asa sunt rasplatiti tradatorii si sabotorii statului roman , o sa-l invete sa dea foc la spitale ca atata imi aduc aminte de pe vremea acestei nulitati ajuns ministru .