Vlad Voiculescu a fost numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, potrivit news.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numiri în funcţie a mai multor consilieri. Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare, Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni.

De asemenea, Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie.

Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea Uniunii Salvaţi România.