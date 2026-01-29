Volei: Corona Braşov a ratat calificarea în faza play-off a CEV Cup

Echipa Corona Braşov a ratat miercuri, pe teren propriu, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a pierdut cu formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 0-3, şi în manşa retur din optimile CEV Cup.

Scorul pe seturi a fost 31-33, 23-25, 23-25.

În tur, olandezii s-au impus cu 3-0, astfel că se califică mai departe cu dublă victorie.

În turul anterior, Corona Braşov a eliminat pe Volley Schonenwerd (1-3 şi 3-0, plus ”set de aur”).

De optimile CEV Cup nu a trecut nici campioana Dinamo Bucureşti, care a pierdut calificarea mai departe în ”setul de aur”, după 3-0 şi 0-3 cu echipa franceză Alterna Poitiers.

În primul tur, SCM Craiova a fost eliminată de belgienii de la Greenyard Maaseik.