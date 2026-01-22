Volei masculin: Orion Stars a învins pe Corona Braşov în turul optimilor CEV Cup

Echipa Corona Braşov a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 3-0, în manşa tur din optimile CEV Cup.

Scorul pe seturi a fost 25-20, 25-22, 27-25.

Manşa retur va avea loc în 28 ianuarie, pentru un loc în sferturile CEV Cup.

În turul anterior, Corona Braşov a eliminat pe Volley Schonenwerd (1-3 şi 3-0, plus ”set de aur”).

În optimile CEV Cup joacă şi campioana Dinamo Bucureşti, care a învins în tur echipa franceză Alterna Poitiers (3-0) şi va juca returul în 27 ianuarie.

SCM Craiova nu a trecut de primul tur al competiţiei, fiind eliminată de belgienii de la Greenyard Maaseik.