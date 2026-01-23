Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Vot decisiv în Camera Reprezentanţilor: Trump poate continua acţiunile militare în Venezuela

U.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 11:18

Vot decisiv în Camera Reprezentanţilor: Trump poate continua acţiunile militare în Venezuela

Camera Reprezentanţilor a respins joi o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului. Votul a fost extrem de strâns: 215 la 215, ceea ce a dus la respingerea textului, potrivit News.ro.

Rezoluţia ar fi cerut preşedintelui să retragă forţele americane din Venezuela, cu excepţia cazului în care Congresul ar aproba explicit o declaraţie de război sau o autorizaţie legală pentru folosirea forţei militare, notează sursa citată.

Votul s-a desfăşurat aproape pe linie de partid: majoritatea republicană, de 218 la 213, a împiedicat adoptarea măsurii. Toţi democraţii au votat pentru, în timp ce doar doi republicani, Don Bacon şi Thomas Massie, au susţinut rezoluţia, conform News.ro.

Liderii Camerei au păstrat votul deschis pentru ca reprezentantul republican Wesley Hunt să ajungă la Capitoliu şi să voteze decisiv împotriva rezoluţiei, adaugă sursa citată.

Oponenţii măsurii au argumentat că aceasta era inutilă, întrucât SUA nu au trupe pe teren în Venezuela. „Nu avem pe nimeni care să lupte în Venezuela”, a declarat reprezentantul republican Brian Mast. De asemenea, republicanii au acuzat democraţii că au propus rezoluţia doar pentru a-l critica pe Trump, potrivit News.ro.

Susţinătorii măsurii susţin, însă, că este nevoie de limitarea puterilor prezidenţiale pentru a preveni implicarea SUA într-un „alt război etern”, după decenii de conflicte în Irak şi Afganistan. „Poporul american vrea să reducem costul vieţii, nu să facilităm războiul”, a spus liderul democraţilor din Comisia pentru afaceri externe Gregory Meeks, conform sursei citate anterior.

Recent, forţele americane au invadat Caracasul şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. O flotilă americană blochează porturile Venezuelei şi a tras asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri. Trump a declarat că SUA vor controla Venezuela „ani de zile” şi a făcut referiri la alte acţiuni militare, inclusiv în Groenlanda, relatează News.ro.

Democraţii îl critică pe Trump că a lăsat în funcţie cea mai mare parte a guvernului lui Maduro şi nu a prezentat un plan clar pentru Venezuela după înlăturarea liderului.

Administraţia Trump susţine că prinderea lui Maduro a fost o operaţiune judiciară limitată, menită să-l aducă în faţa justiţiei în SUA pentru acuzaţii legate de droguri, şi nu o intervenţie militară, mai adaugă News.ro.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:48)

    USA e condusa de un împărat dement.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb