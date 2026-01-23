Vot decisiv în Camera Reprezentanţilor: Trump poate continua acţiunile militare în Venezuela

Camera Reprezentanţilor a respins joi o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului. Votul a fost extrem de strâns: 215 la 215, ceea ce a dus la respingerea textului, potrivit News.ro.

Rezoluţia ar fi cerut preşedintelui să retragă forţele americane din Venezuela, cu excepţia cazului în care Congresul ar aproba explicit o declaraţie de război sau o autorizaţie legală pentru folosirea forţei militare, notează sursa citată.

Votul s-a desfăşurat aproape pe linie de partid: majoritatea republicană, de 218 la 213, a împiedicat adoptarea măsurii. Toţi democraţii au votat pentru, în timp ce doar doi republicani, Don Bacon şi Thomas Massie, au susţinut rezoluţia, conform News.ro.

Liderii Camerei au păstrat votul deschis pentru ca reprezentantul republican Wesley Hunt să ajungă la Capitoliu şi să voteze decisiv împotriva rezoluţiei, adaugă sursa citată.

Oponenţii măsurii au argumentat că aceasta era inutilă, întrucât SUA nu au trupe pe teren în Venezuela. „Nu avem pe nimeni care să lupte în Venezuela”, a declarat reprezentantul republican Brian Mast. De asemenea, republicanii au acuzat democraţii că au propus rezoluţia doar pentru a-l critica pe Trump, potrivit News.ro.

Susţinătorii măsurii susţin, însă, că este nevoie de limitarea puterilor prezidenţiale pentru a preveni implicarea SUA într-un „alt război etern”, după decenii de conflicte în Irak şi Afganistan. „Poporul american vrea să reducem costul vieţii, nu să facilităm războiul”, a spus liderul democraţilor din Comisia pentru afaceri externe Gregory Meeks, conform sursei citate anterior.

Recent, forţele americane au invadat Caracasul şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. O flotilă americană blochează porturile Venezuelei şi a tras asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri. Trump a declarat că SUA vor controla Venezuela „ani de zile” şi a făcut referiri la alte acţiuni militare, inclusiv în Groenlanda, relatează News.ro.

Democraţii îl critică pe Trump că a lăsat în funcţie cea mai mare parte a guvernului lui Maduro şi nu a prezentat un plan clar pentru Venezuela după înlăturarea liderului.

Administraţia Trump susţine că prinderea lui Maduro a fost o operaţiune judiciară limitată, menită să-l aducă în faţa justiţiei în SUA pentru acuzaţii legate de droguri, şi nu o intervenţie militară, mai adaugă News.ro.