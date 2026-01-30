Vouchere de vacanţă 2025: statul economiseşte 250 mil. euro, turismul pierde fluxul de clienţi

Analiza vânzărilor şi decontărilor voucherelor de vacanţă arată o prăbuşire fără precedent în 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Emiterile au scăzut cu aproape 64%, iar decontările cu peste 31%, generând economii bugetare de circa 250 de milioane de euro, dar fără măsuri compensatorii pentru industria turismului, se arată în comunicat.

Datele oficiale ale Ministerului Finanţelor, centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), confirmă declinul sever al voucherelor de vacanţă, instrument considerat esenţial pentru susţinerea consumului intern în turism, evidenţiază comunicatul. În decembrie 2025, valoarea totală a voucherelor emise a fost de aproximativ 78 milioane lei, subliniază sursa amintită, însă decontările efective au fost de doar 42,8 milioane lei, iar returnările au crescut cu peste 50%.

Vicepreşedintele ANAT şi preşedinte al BIBI Group4Travel, Adrian Voican, a declarat: „absenţa reinvestirii măcar a 10% din economiile generate de stat pentru promovare şi prime de incoming ameninţă grav turismul românesc. Dacă această sumă nu va fi direcţionată, 2026 riscă să fie un an extrem de dificil, fără pârghii de atragere a turiştilor români şi străini”, conform comunicatului.

Prăbuşirea volumului de vouchere afectează direct hotelurile şi agenţiile de turism, reducând resursele disponibile pentru investiţii şi crescând presiunea asupra preţurilor, se arată în comunicat, iar acest lucru pune în pericol menţinerea gradului de ocupare şi calitatea serviciilor din sectorul HoReCa.

Specialiştii avertizează că, pentru relansarea turismului românesc, statul ar trebui să trateze voucherele de vacanţă ca pe un instrument strategic de stimulare economică, menţinând şi adaptând valoarea acestora la preţurile actuale şi oferind predictibilitate operatorilor, conform comunicatului remis redacţiei.