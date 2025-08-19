VTEX îşi extinde funcţionalităţile şi oferă control direct cu AI pentru retailerii enterprise, oferte personalizate automatizate şi integrare omnichannel

VTEX (NYSE: VTEX), platforma completă pentru comerţul digital destinată companiilor care scalează internaţional şi singura desemnată Gartner® "Customers' Choice' pentru al doilea an consecutiv, a anunţat, într-un comunicat remis redacţiei, o extindere a capacităţilor sale la nivel enterprise în cadrul VTEX Vision 2025, evenimentul digital anual al companiei.

Sursa citată precizează:

„Lansarea din acest an aduce funcţionalităţi noi, concepute special pentru complexitatea B2B, experienţe omnichannel personalizate şi o forţă de muncă bazată pe inteligenţa artificială autonomă, care optimizează operaţiunile prin automatizare.

B2B Enterprise: Soluţii personalizate pentru creştere rapidă

Conform raportului Paradigm B2B 2025 realizat de Andy Hoar, VTEX a obţinut cele mai multe medalii de aur, atât în ediţiile Enterprise, cât şi Mid-Market, inclusiv la categoriile Total Cost of Ownership (TCO) şi Marketplace capabilities.

Rezultatele confirmă că pentru comerţul de tip B2B se aplică un set diferit de reguli. Acesta necesită o infrastructură creată pentru dimensiuni enterprise şi gândită să gestioneze complexitatea achiziţiilor moderne. Lansarea VTEX Vision B2B a dezvăluit capabilităţi cheie precum:

-Personalizare, catalog, preţuri şi metode de plată adaptate pentru targetarea fiecărui cumpărător.

-Gestionare avansată a clienţilor companiilor: cu structuri segmentate, acces pe roluri, bugete şi politici interne.

-Politici de achiziţie şi fluxuri le lucru automate pentru aplicarea regulamentelor personalizate.

-Instrumente pentru comenzi rapide prin fişiere sau termeni de căutare pentru un coş de cumpărături generat instant.

-Matrice SKU şi instrumente de comenzi repetitive cu frecvenţă mare.

-Integrări native Punchout, pentru centralizarea achiziţiilor în sistemele enterprise.

Inovaţiile constante B2B VTEX confirmă ceea ce liderii din mediul enterprise au învăţat deja - succesul constă în infrastructură construită în jurul modului în care cumpărătorii din mediul corporate gestionează achiziţiile, nu de sisteme care limitează tranzacţiile”.

Aceeaşi sursă precizează:

„Pentru brandurile enterprise, omnichannel rămâne o ţintă în mişcare. Stocurile din depozite, actualizările întârziate cu privire la livrări şi operaţiunile fragmentate ale magazinelor continuă să împiedice multe companii să-şi atingă potenţialul. VTEX elimină aceste bariere prin consolidarea infrastructurii operaţionale necesare brandurilor pentru a acţiona cu viteză, precizie şi control total asupra sincronizării procesului de livrare. Printre capabilităţile cheie se numără:

-Căutare semantică AI care înţelege intenţia cumpărătorului prin limbaj natural.

-Recomandări personalizate bazate pe AI, adaptate comportamentului fiecărui client.

-Stocuri centralizate şi disponibile pe toate canalele: B2C, B2B, marketplace-uri şi magazine fizice.

-Coş multi-retaileri, cu produse proprii, terţe şi din magazine, într-un singur proces de finalizare.

-Promisiunea de livrare ajută cumpărătorii să găsească rapid produse disponibile în apropiere, cu opţiuni rapide de livrare.

-Fulfillment Cross-Channel: soluţii simple pentru BOPIS şi livrare direct din magazin, cu un proces facilitat de returnare, reducând costurile şi îmbunătăţind acurateţea stocurilor”.

„Comerţul enterprise nu încetineşte în faţa complexităţii operaţionale. Sunt răsplătiţi cei care transformă această complexitate într-un avantaj competitiv. Cu VTEX Vision 2025, am dezvoltat infrastructura pentru a răspunde noilor cerinţe ale segmentului enterprise, de la personalizarea experienţei cumpărătorilor B2B, până la cele de retail, care devin mai fluide pentru consumatori, toate reunite într-o platformă unificată de comerţ, construită să crească odată cu afacerea,” a declarat Mariano Gomide de Faria, fondator şi co-CEO al VTEX.

În comunicat se mai precizează:

„Cu fundaţia stabilită, VTEX se extinde într-o nouă eră operaţională în care echipele din cadrul companiilor colaborează cu sisteme de inteligenţă artificială (IA) care identifică şi rezolvă fluxuri de lucru operaţionale cu impact ridicat. VTEX dezvăluie prima fază a strategiei sale către o platformă comercială complet autonomă, introducând trei agenţi specializaţi în AI, concepuţi pentru a oferi precizie, viteză şi adaptabilitate în cadrul operaţiunilor din cadrul companiei. Agentul de servicii pentru clienţi oferă deja rezultate măsurabile, urmând ca alţi doi agenţi AI să-i urmeze şi să-i extindă impactul în curând.

-Agent pentru Serviciu Clienţi: suport complet autonom pe WhatsApp, Instagram, SMS şi alte canale. Folosit de UNICEF şi Cencosud, a rezolvat 92% din solicitări şi a redus timpul de răspuns de la ore la minute.

-Agent Editor Vizual: va permite în curând oricărei echipe să actualizează instantaneu magazine online cu fişiere Figma sau limbaj natural, fără implicarea dezvoltatorilor.

-Agent de Analiză a Datelor: oferă acces prioritar la date de performanţă omnichannel în timp real, prezentate clar, fără nevoie de dashboard-uri sau interogări SQL”.

„Următoarea generaţie de platforme comerciale va fi definită de capacitatea lor de a direcţiona fluxul interconectat de operaţiuni. Companiile au nevoie de o infrastructură care să interpreteze condiţiile în timp real, să se reconfigureze fără dificultăţi şi să ofere un echilibru competitiv între personalizare şi control. Pe măsură ce VTEX avansează către o platformă comercială complet autonomă, aceasta va transforma centrele de cost în motoare de date pentru creştere, cu impact măsurabil. Primul nostru val de agenţi AI este un pas esenţial în această direcţie, comprimând fluxuri de lucru complexe şi creând o nouă valoare pentru brandurile globale. Flexibilitatea, transparenţa şi adaptabilitatea în timp real vor decide liderii în acest spaţiu. Orice altceva va fi lăsat în urmă”, a declarat Mariano Gomide de Faria, fondator şi co-CEO al VTEX.