Wall Street salută perspectiva reducerii dobânzilor, dar spectrul stagflaţiei planează

English Version

Investitorii au salutat discursul preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, susţinut la finele săptămânii trecute la Jackson Hole, Wyoming, care a fost perceput drept un semnal favorabil cumpărării de active riscante, în speranţa că banca centrală a Statelor Unite ale Americii este pregătită să reducă dobânzile. Totuşi, mesajul său a fost primit şi cu rezervă, întrucât unii văd riscul apariţiei stagflaţiei şi se tem că pieţele sunt prea optimiste, potrivit unui articol publicat de Reuters sâmbăta trecută.

Toţi cei trei indici majori ai pieţei americane au încheiat şedinţa bursieră de vineri cu aprecieri de peste 1,5% şi în zona maximelor istorice, atinse în urma raliului început în a doua parte a lunii aprilie, după ce administraţia Trump a intrat în negocieri privind tarifele comerciale anunţate în aşa-zisa ”Zi a Eliberării”. Indicele S&P 500 avea o creştere de 10% la finele săptămânii trecute faţă de începutul anului, în vreme ce, faţă de minimul din primăvară, aprecierea era de circa 30%.

• TCW Group: ”Investitorii sunt prea optimişti în privinţa unei «aterizări line» şi a posibilităţii ca Fed să îşi permită să reducă treptat ratele dobânzii”

În ultimul său discurs ca preşedinte al Fed la simpozionul economic de la Jackson Hole, Powell a sugerat o posibilă reducere a dobânzii în septembrie, dar fără să-şi ia angajamente ferme, încercând astfel să menţină un echilibru între riscurile tot mai mari din piaţa muncii şi îngrijorările persistente legate de inflaţie, scrie Reuters.

”Powell a oferit pieţei ceea ce voia să audă. Asta este concluzia”, a afirmat Keith Lerner, co-director de investiţii la Truist Wealth, divizia de administrare a averilor din cadrul Truist Financial Corporation, citat de MarketWatch.

Preşedintele Fed a spus că ”presiunile negative” din piaţa muncii sunt în creştere, iar o reducere a ratei dobânzii în septembrie poate fi justificată. Powell a mai sugerat că tarifele vamale pot încă să declanşeze o problemă legată de inflaţie, dar s-a arătat mai optimist decât în trecut, considerând că este posibil ca acestea să provoce doar creşteri punctuale de preţuri. Pe de altă parte, Casa Albă presează pentru relaxarea politicii monetare, lucru care alimentează temerile din pieţe că influenţa politică poate determina banca centrală a Statelor Unite să reducă dobânzile prea agresiv, notează presa internaţională.

Matthew Miskin, co-director şi strateg de investiţii la administratorul de active Manulife John Hancock Investments, a spus, citat de Reuters: ”Powell a confirmat reducerea dobânzii din septembrie, iar certitudinea acestui lucru se propagă într-un mod pozitiv pe pieţele globale. Însă rămâne întrebarea - ce se va întâmpla după septembrie? Cred că aici pieţele se grăbesc prea tare.”

Traderii din pieţele futures estimau o probabilitate de 75% ca Fed să reducă dobânda cu 25 de puncte de bază în septembrie, precum şi o şansă de aproape 50% pentru două reduceri până la sfârşitul anului, potrivit datelor afişate la finele săptămânii trecute de CME FedWatch Tool.

Pe de altă parte, aşteptările legate de reducerea dobânzilor sunt temperate de noile date - precum creşterea accentuată a preţurilor engros din iulie - ceea ce alimentează temerile că inflaţia, persistent de ridicată, poate limita capacitatea Rezervei Federale de a sprijini pieţele prin reduceri semnificative ale dobânzilor, potrivit Reuters.

”Oamenii sunt din ce în ce mai îngrijoraţi că ne îndreptăm spre un scenariu stagflaţionist”, a spus Drew Matus, strateg-şef de piaţă la Metlife Investment Management, referindu-se la combinaţia dintre o creştere economică lentă şi o inflaţie persistentă.

În opinia sa, investitorii se aşteptau ca inflaţia să ”mai persiste o vreme”, dar adevărata întrebare rămâne cât de mult mai poate creşte economia. ”Cred că vom avea o oarecare creştere, dar nu va fi ceva prea grozav”, a spus Matus, conform Reuters.

Produsul Intern Brut al Statelor Unite a avut o creştere de 3% în cel de-al doilea trimestru al anului, după o scădere de 0,5% în perioada ianuarie-martie 2025, primul declin din 2022 încoace. În ultimul trimestru al anului trecut, economia Statelor Unite a avut o creştere de 2,4%, potrivit datelor Trading Economics.

Investitorii sunt cu ochii şi pe datele suplimentare legate de inflaţie şi piaţa muncii, care vor fi publicate înaintea următoarei şedinţe a Rezervei Federale şi care pot influenţa deciziile privind dobânzile şi, eventual, frâna un posibil raliu al pieţei acţiunilor.

Tom Graff, director de investiţii la firma de planificare financiară Facet, a spus, citat de Reuters: ”Privind spre următoarele câteva luni, numai reducerile de dobândă nu vor fi suficiente pentru a menţine forţa acţiunilor. Dacă economia dă într-adevăr semne de stagnare şi piaţa muncii continuă să se deterioreze, raliul bursier poate fi pus în pericol.”

Bret Barker, co-director al departamentului de instrumente globale cu venit fix la administratorul de active TCW Group, consideră că economia Statelor Unite a avut o evoluţie foarte bună după pandemie. Totuşi, echipa sa este de părere că investitorii sunt prea optimişti în privinţa unei ”aterizări line” şi a posibilităţii ca Fed să îşi permită să reducă treptat ratele dobânzii. ”Sună bine. Dar dacă şomajul creşte, asta nu este deloc favorabil pentru activele de risc”, a spus Barker, potrivit MarketWatch.

• Edward Jones Investments: ”Istoric, este firesc să apară două-trei corecţii ale pieţei într-un an, în special în perioade caracterizate prin incertitudine ridicată”

Alţi analişti sunt de părere că optimismul investitorilor este justificat. Paul Eitelman, strateg-şef global de investiţii la Russell Investments, a spus, citat de Reuters: ”Dacă Fed va acţiona acum şi va reduce treptat dobânzile, relaxând puţin frâna pentru economie, cred că este absolut logic să vedem o revenire”.

Angelo Kourkafas, strateg principal de investiţii la Edward Jones Investments, a afirmat: ”Comentariile lui Powell sunt ca muzica pentru urechile pieţei. Faptul că încă se anticipează o relaxare a politicii aduce un oarecare confort, întrucât arată că evaluările ridicate şi aşteptările din piaţă sunt susţinute de perspectiva unei politici monetare mai permisive”.

Referitor la inflaţie, Powell a menţionat că un scenariu de bază rezonabil ar fi o creştere peste nivelul actual - de 2,7% în iulie, măsurat prin Indicele Preţurilor de Consum - dar a apreciat că este posibil ca majorarea să fie de scurtă durată. Dacă tarifele nu vor continua să crească în mod constant, inflaţia ar trebui să se stabilizeze în timp, a scris Mona Mahajan, strateg de investiţii tot la Edward Jones, în ultimul său raport săptămânal.

”Deşi preţurile bunurilor par să fi fost ţinute sub control, este posibil ca acestea să crească în lunile următoare. Totuşi, presupunând că tarifele nu vor continua să crească în mod constant de acum înainte, credem că vor fi creşteri punctuale, care, pe termen lung, vor avea un impact limitat asupra ratelor lunare sau anuale ale inflaţiei”, spune Mona Mahajan.

În ansamblu, echipa Edward Jones Investments îşi păstrează perspectiva pozitivă pentru acţiunile americane. ”După o creştere puternică a pieţei bursiere (...) credem că sunt probabile unele episoade de volatilitate în săptămânile următoare. Aceasta, pe fondul apropierii lunilor septembrie şi octombrie - perioade sezonier mai volatile - şi al riscului ca inflaţia să crească şi datele economice din Statele Unite să se deterioreze în trimestrele viitoare. Totuşi, istoric vorbind, este normal să vedem două-trei corecţii ale pieţei într-un an, mai ales în perioade cu incertitudine ridicată”, a scris strategul societăţii de servicii financiare.