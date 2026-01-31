Washingtonul aprobă vânzări de echipamente militare către Arabia Saudită şi Israel

Guvernul SUA a aprobat vineri vânzarea a 730 de rachete de apărare aeriană Patriot către Arabia Saudită, pentru un total de 9 miliarde de dolari, transmite AFP.

Decizia vine pe fondul tensiunilor în creştere legate de Iran, a precizat AFP.

„Această vânzare va sprijini politica externă şi obiectivele de securitate naţională ale SUA prin consolidarea securităţii unui important aliat non-NATO, care reprezintă o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în regiunea Golfului”, a transmis Departamentul de Stat al SUA, conform AFP.

Sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate de compania americană Lockheed Martin, sunt capabile să intercepteze rachete balistice şi de croazieră, notează AFP.

Totodată, guvernul american a aprobat vânzarea de echipamente de apărare către Israel, în valoare de aproape 6,7 miliarde de dolari, incluzând elicoptere de luptă şi vehicule blindate, potrivit Agenţiei de cooperare pentru securitate şi apărare a SUA (DSCA), citată de dpa.

SUA rămân cel mai apropiat aliat al Israelului, inclusiv în ceea ce priveşte sprijinul militar şi vânzările de arme, precizează dpa.

Nu a fost stabilit deocamdată un termen pentru finalizarea tranzacţiilor aprobate, arată AFP.