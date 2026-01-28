Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Washingtonul începe deblocarea fondurilor Venezuelei

U.B.
Internaţional / 28 ianuarie, 07:30

Washingtonul începe deblocarea fondurilor Venezuelei

Statele Unite au început procesul de deblocare a fondurilor venezuelene îngheţate în urma sancţiunilor internaţionale, a anunţat marţi preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, transmite News.ro. Declaraţia marchează cel mai recent semn de detensionare a relaţiilor dintre cele două ţări, adversari de lungă durată, potrivit sursei citate.

Venezuela se află sub sancţiuni americane încă din 2019, inclusiv sub un embargo petrolier, impus după realegerea contestată a lui Nicolas Maduro. Preşedintele american Donald Trump a dispus, în timpul primului său mandat, îngheţarea fondurilor venezuelene aflate în conturi internaţionale, evaluate de Nicolas Maduro, în 2022, la aproximativ 30 de miliarde de dolari, conform News.ro.

Delcy Rodríguez a declarat la televiziunea de stat că „va dezgheţa resusele din Venezuela care apar'in poporului venezuelean”, fără a preciza suma exactă, subliniază sursa citată. Preşedintele interimar a adăugat că fondurile vor fi utilizate în special pentru achiziţionarea de echipamente medicale, inclusiv din Statele Unite, notează News.ro.

Sub coordonarea lui Rodríguez, au fost încheiate mai multe acorduri între Washington şi regimul interimar de la Caracas. Oficiala venezueleană a afirmat că există „canale de comunicare marcate de respect şi curtoazie” atât cu preşedintele Donald Trump, cât şi cu secretarul de stat Marco Rubio, cu scopul stabilirii unui program de lucru comun, subliniază News.ro.

Trump a avertizat însă că vor exista repercusiuni dacă guvernul interimar venezuelean, format din loialişti ai lui Maduro, nu se aliniază politicii Washingtonului, inclusiv în privinţa accesului la vastele resurse petroliere ale Venezuelei, adaugă sursa citată. Preşedintele american a declarat recent că SUA preiau deja o parte din petrolul venezuelean şi a descris conducerea lui Rodríguez drept „foarte puternică”, potrivit News.ro.

Marco Rubio urmează să avertizeze miercuri, în faţa Comisiei pentru relaţii externe a Senatului, că liderul interimar al Venezuelei riscă „aceeaşi soartă ca Nicolas Maduro” dacă nu răspunde cerinţelor administraţiei Trump, deşi Rodríguez susţine că Venezuela nu se află sub tutela Statelor Unite, conform News.ro.

Marco Rubio afirmă, potrivit mărturiei pregătite, că Statele Unite sunt „pregătite să folosească forţa pentru a asigura o cooperare maximă”, evidenţiază sursa citată anterior.

Venezuela deţine aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol şi a fost, în trecut, un furnizor major de ţiţei pentru Statele Unite, notează sursa citată. O altă evoluţie importantă a avut loc săptămâna trecută, când Washingtonul a confirmat-o pe Laura F. Dogu în funcţia de însărcinat cu afaceri în Venezuela, un pas considerat drept o posibilă reluare a relaţiilor diplomatice complete, întrerupte în 2019, mai adaugă News.ro.

Constituţia venezueleană prevede organizarea de alegeri anticipate dacă funcţia de preşedinte devine vacantă înainte de jumătatea mandatului. Nicolas Maduro a depus jurământul pentru un nou mandat în ianuarie 2025, aminteşte News.ro.

Fiul său, congresmanul Nicolas Maduro Guerra, a declarat însă pentru AFP că nu există nicio bază legală pentru organizarea de alegeri anticipate în cazul unei „răpiri”, aşa cum descrie el situaţia tatălui său. „Nu există niciun termen limită. Alegerile nu sunt în discuţie”, a afirmat acesta, conform News.ro.

