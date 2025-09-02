WDP şi Action construiesc un centru logistic de 54.000 m² la Bucureşti-Ştefăneşti

WDP a semnat un acord cu Action, lanţul internaţional de magazine non-alimentare în continuă expansiune, pentru dezvoltarea unui nou centru de distribuţie de mari dimensiuni în WDP Park Bucureşti - Ştefăneşti, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Semnarea acordului marchează un pas important după anunţul proiectului din iunie 2025 şi confirmă parteneriatul pe termen lung dintre cele două companii.

Centrul va cuprinde aproximativ 54.000 m² de spaţiu modern de depozitare, situat pe un teren de 15 hectare, cu potenţial de extindere suplimentară de 20.000 m². Construcţia este programată să înceapă la începutul anului 2026, iar livrarea este estimată până la sfârşitul anului, proiectul reprezentând o investiţie de aproximativ 40 de milioane de euro. Clădirea va fi închiriată către

Action printr-un contract de închiriere pe termen lung, de tip triple-net, de minimum 15 ani.

„Această semnare oficială reprezintă un reper important în colaborarea noastră cu Action.

Ea reflectă încrederea construită între companiile noastre şi angajamentul WDP de a oferi clienţilor noştri soluţii sustenabile şi pregătite pentru viitor.” - Jeroen Biermans - Country Manager WDP România

Proiectul va urmări obţinerea certificării BREEAM Outstanding, incluzând panouri fotovoltaice şi sisteme eficiente din punct de vedere energetic avansate. Acest nou centru de distribuţie subliniază ambiţia WDP de a stabili un reper în dezvoltarea logisticii sustenabile, sprijinind totodată Action în consolidarea lanţului său regional de aprovizionare.

Potrivit sursei, semnarea oficială evidenţiază capacitatea WDP de a transforma rezervele sale de teren în valoare prin dezvoltări personalizate, pre-închiriate. Anul acesta, WDP a adăugat deja 150.000 m² de noi proiecte pre-închiriate în portofoliul său, consolidând atât parteneriatele pe termen lung cu clienţii, cât şi creşterea sustenabilă a veniturilor.

Situat în WDP Park Bucureşti - Ştefăneşti, noul hub oferă conectivitate excelentă către Bucureşti, principalele reţele rutiere şi pieţele locale cheie.