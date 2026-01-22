WEF 2026: Miniştrii români aduc contribuţii-cheie în discuţiile internaţionale

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe susţin că România a avut o contribuţie semnificativă la dezbaterile globale de la Forumul Economic Mondial (WEF) 2026 de la Davos, prin participarea miniştrilor români ca vorbitori în sesiuni oficiale. Delegatia este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit News.ro.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat la paneluri despre diplomaţie, securitate regională şi economia de război şi a subliniat tranziţia rapidă a României şi rolul ţării ca furnizor de securitate la Marea Neagră. Agenda sa a inclus şi întâlniri bilaterale cu oficiali de rang înalt, printre care Secretarul general NATO Mark Rutte, premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu şi lideri europeni din Belgia, Elveţia, Olanda şi Norvegia, conform News.ro.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru a intervenit în cadrul sesiunii „How Housing Became a Bottleneck”. Pîslaru a evidenţiat impactul investiţiilor în infrastructura locativă asupra mobilităţii forţei de muncă şi creşterii economice. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va participa la panelul „Can Europe Compete on Clean Power?”, unde se va discuta competitivitatea industrială a Europei în tranziţia către energie verde, adaugă sursa citată.

Delegatia României continuă programul cu întâlniri dedicate atragerii de investiţii şi consolidării parteneriatelor economice, în contextul priorităţilor strategice ale ţării în domeniul energetic, investiţional şi al coeziunii sociale, potrivit News.ro.